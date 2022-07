Seguro que en una reunión veraniega a la luz de la luna, cuando cae la noche y te sales a la terraza o al jardín a cenar, cuando estás con amigos en el exterior o a cualquier hora del día has notado cómo los mosquitos te pican, te siguen picando, te pican un poco más y, al final, te han acribillado.

O quizá eres de esas personas que tienen la inmensa suerte de que los mosquitos ni se le acercan. Un balance de cuatro picaduras contadas al año y muchas son. Si eres de esos, enhorabuena.

Seguramente también habrás escuchado ese comentario que se dice medio en broma, medio en serio sobre que te pican porque tienes la sangre más dulce y les gusta a los mosquitos hembra, que son los que pican. Pues no, estás equivocado o equivocada ya que los factores son otros.

¿Qué atrae a los mosquitos?

Comencemos por los olores. Según varios estudios científicos hay particulas que se ha demostrado que atraen a estos incómodos insectos y son, por ejemplo, el ácido láctico, octenol, indol o nonanol. Por ello, influye la cantidad de alcohol que hayas tomado, la comida y el olor corporal. Es decir, aspectos que podemos controlar solo en parte.

Seguro que cuando te has puesto a hacer deporte o hace tanto calor que te has puesto a sudar te has dado cuenta de que los mosquitos se acercan más. El sudor les atrae, pero también el dióxido de carbono. Cuanto más se exhale en la respiración más vendrán a picar. Por eso, si estás embarazada, no estás de suerte en este aspecto.

¿Y el tipo de sangre influye?

Pues sí, pero dependiendo del mosquito y realmente no se sabe exactamente por qué. Por ejemplo, al mosquito tigre le gustan más las sangres del grupo 0, mientras que al Anopheles gambiae le gusta más el AB.

Los colores también afectan

Un estudio de la Universidad de Washington ha estipulado que se sienten atraídos por unos colores en concreto. Pusieron a numerosos ejemplares en una cámara de prueba con y sin dióxido de carbono. Si no había CO2 ignoraban todos los colores y no volaban hacia el fondo. Como se defiende en el estudio, cuando los mosquitos detectan el CO2 del aliento se estimulan los ojos y buscan colores específicos, patrones visuales.

Los investigadores creen que los mosquitos, tengamos la piel más clara o más oscura, emitimos a sus ojos un color rojo intenso, por lo que hay que evitar ese color y similares, como por ejemplo el naranja. El negro también les atrae mucho y el estudio dice que es porque esos colores corresponden a longitudes de onda más largas.