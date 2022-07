Una moneda de 10 euros ya está en circulación. No, no estás leyendo mal ni estamos gastando una broma de mal gusto ni nada por el estilo. Para conmemorar los 20 años de la entrada en vigor del euro, que entró en circulación el 1 de enero de 2002, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre ha sacado monedas de 10 euros que conviven con los clásicos y conocidos billetes.

Fue lanzada el 4 de julio y pronto los coleccionistas se han lanzado a por ella por su valor. Está hecha de plata y cuenta con un fuerte simbolismo en sus dos caras. Por supuesto, está especificado su valor facial, que es de 10 euros, pero además cuenta en el reverso con una representación de la princesa Europa, que es la misma que aparece en los billetes como imagen holográfica.

Junto a ella hay un toro, pero no es una referencia a España, sino a la propia historia mitológica de Europa. Fue raptada por Zeus transformado en este animal. Además, hay doce estrellas (como las de la bandera de Europa) y una leyenda que dice "XX aniversario del euro".

En la cara se encuentra el rostro de perfil de nuestro monarca con la leyenda "Felipe VI Rey de España" y el año de emisión, que es 2022.

¿Se puede pagar por ella?

Técnicamente sí, pero no te va a salir a cuenta para nada. Los motivos son varios. El primero de ellos es que es una pieza de colección y tiene un valor añadido. De hecho, solo se han puesto en circulación 7.000, así que será una pieza de gran exclusividad.

Y lo segundo es que, aunque su valor sea de 10 euros, no vale 10 euros. De hecho, cuesta, con IVA incluido, 66,55 euros. Así que no, no te merecerá la pena para nada usarla.