Muchas veces, estar cocinando y que se nos peguen los alimentos en la sartén es un verdadero dolor de cabeza. En especial, los dichosos huevos fritos que se rompen al levantarlos.

La gente suele tirar estas sartenes y comprarse otras, pero no es esa la solución más económica. Lo mejor que podemos hacer es aplicar este sencillo truco que nos ayudará a recuperar las sartenes a la perfección.

Lo único que tienes que hacer es llenar tu sartén de sal gorda y ponerla al fuego. Luego, cuando esté caliente, remover la sal durante diez minutos y verter agua por otros diez minutos mientras hierve. Una vez pasado el tiempo, dejaremos que enfríe y lo tiraremos y limpiaremos con un papel de cocina. ¡Y listo!, tus problemas con la sartén se habrán resuelto.

El truco infalible para que tu escoba deje el suelo como nuevo

A la hora de barrer hay cosas que a veces te cuestan más de lo que deberían. Por ejemplo es complicado eso de tener la escoba a punto y perfecta para su uso. No es raro que una vez que has concluido la limpieza de toda la casa te encuentres con que la escoba está llena de pelusas. Y por más que la sacudes por la ventana no hay manera de que quede como nueva. Pues tenemos la clave para que lo consigas: basta con que utilices un peine.

Una vez que acabes de barrer toda la casa durante el fin de semana que es cuando más tiempo libre hay dale la vuelta a la escoba y utiliza el peine para que se vaya todo el polvo que ha quedado atrapado. Recuerda que la limpieza de la casa y librarte del polvo no es solo necesario para tener tu vivienda limpia. También es importante para que te libres de enfermedades respiratorias que se asocian, por ejemplo, a los ácaros.