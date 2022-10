Los perros son animales de compañía con un enorme corazón, fieles, amigables y que nunca te van a fallar. Ahora bien, de entre todas las razas hay diferencias entre unas y otras. Por ejemplo, por su temperamento y su forma de ser hay algunas que son más propensas a estar con niños por sus niveles de paciencia y carácter, otras que estarán de maravilla con personas mayores, otras que son más inteligentes que otras..., algunos que viven más que otros...

Cada persona es un mundo y sus circunstancias más de lo mismo, pero a la hora de adoptar o comprar un perro o un cachorro hay una multitud que evalúa muchas características y una de ellas es el nivel de ladridos. Hay perros (que ya te los contamos en un artículo) que ladran más que la media por sus instintos de pastoreo, por ser perros guardianes o por su tamaño.

Y luego está el caso contrario, que es el que nos ocupa. Es decir, perros que ladran muy poco o que, directamente, no ladran. Sí, hay una raza que no sabe ladrar y emite otro sonido distinto. Estas son:

5 - Bloodhound

Es una raza que tiene su origen en Bélgica y que también se llama Perro de San Huberto. Tiene un olfato muy agudo. Aunque pueden ser a veces algo obstinados, no ladran apenas.

4 - Bulldog francés

Tiene un carácter muy tranquilo. Apenas necesita paseos, duerme mucho y no hay que darle grandes caminatas tampoco. Ese carácter se traslada al tema de los ladridos, ya que prácticamente solo lo hará cuando necesite algo.

3 - Pug

En cierto modo, y no solo físicamente, se parecen a los bulldogs, aunque es verdad que son perros alarma, por lo que advertirán la presencia de extraños. Por lo demás, apenas emitirán ruido porque son bastante independientes y tranquilos.

2 - Golden retriever

Este perro es fantástico por muchas razones. Es muy tranquilo, es dócil, obediente, inteligente, se usa como perro para terapia y es ideal para niños y mayores. Vaya, que lo tiene todo. Ya te imaginarás que apenas ladra.

1 - Basenji

No sabe ladrar, de hecho emite un sonido bastante distinto. Esta raza del Este de África tiene muy poco parentesco con el lobo, de ahí sus características especiales. Aunque es muy juguetón y suele ser un cachorro muy movido (luego se tranquilizan), no ladra básicamente porque no sabe, emite una especie de chillido que es como un canto tirolés, pero sin entonación, claro.