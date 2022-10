Hay artículos destinados a la limpieza que han revolucionado este aspecto imprescindible en el hogar. Siempre se habla de la fregona, un invento tan simple como efectivo, o de electrodomésticos que han ahorrado horas y horas de valioso tiempo como pueden ser las lavadoras o los lavavajillas. Y lo que vendrá en el futuro, porque ya lo siguiente (que ya está en pruebas y cerca de salir al mercado) es que se popularicen robots que pleguen la ropa y que incluso la planchen.

Las aspiradoras existen desde hace muchos años, pero nunca jamás habían sido tan cómodos como ahora. Aunque todavía quedan algunos, aquellos con ruedas, bolsas que de vez en cuando había que ir cambiando y cables extensibles que requerían ir moviendo el aspirador de enchufe a enchufe para poder llegar a toda la casa han pasado prácticamente a la historia.

Ahora no solo no tienen cables, sino que son de mano, mucho más fáciles de manipular, más rápidos, con distintos cabezales y mucho más cómodos. No da tanta pereza usarlos, así que la limpieza de la casa se ve favorecida.

Y en ese aspecto pocas marcas hay mejores que Dyson. De hecho, tanto es así, que igual que a las berlinas las llamamos siempre Donuts aunque sean de otros fabricantes o que a los yogures Danones, este tipo de aspiradores sin cables y de mano mucha gente les llama "los Dyson".

Descuentazo en Carrefour

La aspiradora de escoba Dyson V8 Absolute+ es una maravilla del mercado y Carrefour la tiene rebajada en 130 euros.

Tiene una batería rediseñada que hace que dure hasta 40 minutos, posee la clásica estación de carga fijada a la pared para que sea bien cómodo acceder a ella en todo momento y que no ocupe lugar, tiene un peso óptimo para aspirar por zonas altas sin esfuerzo, se puede transformar en una aspiradora de mano con un solo clic y posee un motor inteligente que absorbe toda la suciedad de suelos y alfombras sin esfuerzo alguno.

Ahora bien, este tipo de aspiradoras, que son las líderes absolutas del mercado, no son baratas especialmente, aunque invertir en una de ellas te hará la vida muchísimo más fácil. Aunque es algo cara, ahora en Carrefour está con descuento y en lugar de adquirirla por 419 euros, la puedes comprar por 289. Una oportunidad que no deberías dejar escapar.