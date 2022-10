En el mundo hay más de 7,7 miles de millones de personas. Y centenares de países con sus decenas más de regiones. Nos podemos hacer una idea de la cantidad de culturas y de maneras que hay de entender el mundo a lo largo de la Tierra, pero no llegamos ni a hacernos una idea.

Y por eso hay comportamientos que en otro lado del mundo pueden ser habituales que aquí no los comprendemos, igual que puede suceder a las personas de la otra punta del globo terráqueo con nuestras actitudes, nuestra gastronomía o nuestra manera de ocio, por ejemplo.

Uno de los aspectos más chocantes y del que ya te hablamos es el tema de la comida, ya que hay platos que nosotros no dudamos en calificar como asquerosos y que jamás tomaríamos y, sin embargo, hay lugares del mundo en el que no tienen problema en comer queso con larvas o huevos fecundados de pato.

Y dentro de este bloque también hay que hablar de las costumbres y de las formas de interacción social. Y uno de los aspectos más chocantes de la gente neerlandesa es que jamás te dirán un "lo siento".

El motivo

La razón, según explicó en una entrevista la entrenadora intercultural Saskia Maarse en la 'BBC', es que los neerlandeses son gente muy directa, muy clara y concisa. Es gente transparente, leal y honesta y eso la sociedad lo tiene muy arraigado, por lo que saben, en cierta medida, que no les van a engañar o a dar gato por liebre.

También es una sociedad muy tolerante y muy educada, por lo que tienen un profundo respeto por otras culturas y, de hecho, tienen hasta un especial interés por empaparse de ellas y por entenderlas.

Ahora bien, esa forma de ser, esa manera de decir las cosas de una manera tan clara y directa, puede que en España sea malinterpretada, porque nosotros no somos así generalmente. Por eso es necesario entender que es su forma de decirlo y que sus mensajes no tienen mala intención. Si te tienen que decir que no a algo lo harán directamente y sin rodeos, igual que si no les ha gustado una actitud.