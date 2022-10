Entre las razas de perros más populares solemos encontrar los Border Collies, los Golden Retriever, los Labradores o los Pastores Alemanes, por mencionar algunos.

Pero también hay un montón de razas que no son tan comunes y que podemos calificar como raras o peculiares. Todas ellas tienen alguna característica que les hacen únicas, un aspecto diferencial que puede ser físico o no. Y además, suelen ser razas que no son fáciles de encontrar por su exclusividad. Allá van algunas de ellas:

Chow chow panda

El Chow chow es una raza de perro de origen chino muy popular, de tamaño más bien tirando a grande y que destaca por su pelaje largo, lo que les hace parecer peluches. Ahora bien, de este tipo de Chow chow no nos gustaría tener que hablar, ya que hay algunos que tienen los colores de los adorables osos panda, pero no conseguido de una manera natural. En China se ha popularizado teñirles para que se parezcan a ellos y se les está generando estrés.

Basenji

Además de ser una de las razas de perro menos obedientes de todas, estos perros tienen la peculiaridad de que no saben ladrar. Sí, como lo lees. Tanto es así que realmente su "canto" se parece más a uno tirolés desafinado que a un ladrido de perro.

Bedlington terrier

Solo con la foto pronto habrás intuido por qué está en esta lista. Entre su pelaje suave, sedoso y rizado de color blanco y la forma de la cabeza este perrito se parece a una oveja. Por si fuera poco son perros juguetones, que no ladran apenas y muy buenos compañeros.

Shar pei

Otra raza de origen asiático. Esta en concreto se caracteriza por unos pliegues muy pronunciados en la piel que hace que estos perros estén arrugados. Tan grandes como adorables.

Komondor

Tiene un pelaje larguísimo y trenzado, con unos mechones que son espectaculares. Ahora bien, aunque es un encanto de perro y muy valiente, ya puedes armarte de paciencia para peinarlo.