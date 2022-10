El boca a boca va dejando paso a las valoraciones a través de Internet. Ya no se pregunta al amigo por su opinión sobre cierto bar o restaurante. Ahora, se enciende el móvil y se buscan reseñas sobre el local en cuestión en Google. Y es que, gracias a las nuevas tecnologías, podemos encontrar lugares de ocio y restauración muy interesantes.

Las redes sociales han supuesto un gran avance, aunque a veces también son mal utilizadas por muchos usuarios que vuelcan todo su odio en ellas. Así lo ha sufrido el dueño de un bar, al que le han dejado una reseña en Google que ha dado mucho que hablar.

Este usuario anónimo ha puntuado con una sola estrella el bar. Además, la ha acompañado de una escueta y enigmática frase: "No he ido, he estado en el bar de al lado", apuntaba. Así, sin más. No hay más explicación para esta negativa reseña.

De verdad, hay que prohibir hacer reseñas hasta pasar un psicotécnico. pic.twitter.com/tNW4RTEBXp — Soy Camarero (@soycamarero) 15 de mayo de 2022

La respuesta del propietario no se ha hecho esperar. "Si no ha venido y ha estado en el de al lado, ¿por qué nos valora con una estrella?", comenzaba.

"Aquí trabaja mucha gente para que usted tire nuestro trabajo por el suelo. ¿Ha tenido algún problema con nosotros? Si no ha sido ni cliente...", concluye diciendo el dueño. esta respuesta ha sido muy aplaudida por los usuarios de la red social Twitter, que se han solidarizado con el bar en cuestión.

Mala fe o confusión

Si bien es cierto que esta reseña puede interpretarse como una forma de querer perjudicar al local, puede haber otra explicación. Así lo ha hecho ver otro usuario en los comentarios de esta publicación: "Parecemos tontos", comenzaba.

"¿Sabías que Maps dependiendo de cómo lo tengas configurado y con GPS activado te pone una notificación donde pregunta qué tal ha sido el sitio donde has estado?", añadía el usuario haciendo referencia a los mensajes que llegan a los dispositivos móviles cuando Google detecta que has estado en un lugar asociado a ellos.

Parecemos tontos, ¿sabias que Maps dependiendo de cómo lo tengas configurado y con GPS activado te pone una notificacion donde pregunta que tal ha sido el sitio donde has Estado? Esto se equivoca frecuentemente por el GPS. Seguramente el pobre señor pensaba que respondía a google — NomadaOz (@CbNomada) 15 de mayo de 2022

"Seguramente el pobre señor pensaba que respondía a Google", concluye. Y es que, otra de las hipótesis es que este usuario fuera una persona poco acostumbrada a lidiar con las nuevas tecnologías. De esta forma, y sin mala fe alguna, pensaba estar respondiendo a Google en vez de añadiendo una reseña negativa a ese bar en el que ni siquiera había estado.

Sea cual sea el motivo, ambos han dejado un momento curioso y viral en redes sociales, donde el debate se ha apoderado de la conversación.