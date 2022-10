¿Quién no ha estado alguna vez en un McDonald's? ¿Y quién no ha probado alguna vez su salsa agridulce? Esta es una de las más demandadas y una de las favoritas por los clientes de la famosa cadena de restaurantes de comida rápida. Han sido muchos los que han intentado recrearla en casa, aunque ha sido una 'influencer' en su cuenta de TikTok la que ha encontrado su ingrediente secreto.

El ingrediente que se ha hecho viral en Tiktok

Evan-May Gillot. Ella ha sido la que ha revelado uno de los secretos de McDonald's en sus redes sociales. Esta tiktoker de 27 años ha mostrado el ingrediente que podría dar a la mítica salsa de McDonald's ese sabor tan particular.

Y es que uno de sus vídeos está recorriendo el mundo tras mostrar el albaricoque como la fruta "secreta" que la cadena utiliza para elaborar su salsa agridulce.

En el vídeo, Evan se muestra sorprendida después de descubrir que este era el ingrediente que se incluía en la salsa. "¿Soy la única que no sabía de qué fruta está hecha hasta ahora?", comentaba la tiktoker en su vídeo. Una sorpresa que seguro han compartido miles de usuarios al enterarse.

Así han sido las reacciones

Parece que la tiktoker no es la única que se ha quedado con la boca abierta al descubrirlo. Los usuarios no han tardado en responder y el vídeo ya acumula más de 23.000 'me gusta'.

Aún no podemos saber si esta salsa tendrá los mismos ingredientes en todos los países. Pero seguro que más de uno apunta este ingrediente a su lista de la compra para intentar probar la receta en casa.

Esta salsa es una de las favoritas por los clientes de McDonald's. Un hecho que se ha hecho patente con el alcance que está teniendo el vídeo de esta tiktoker, con más de 400.000 reproducciones y 300 comentarios de otros usuarios que apostaban por frutas como el mango o la piña.

Un auténtico descubrimiento para muchos, que llevaban años comiendo esta salsa sin pensar en la fruta que se escondía detrás de su sabor. Si bien es cierto que su toque agridulce puede recordar a frutas tropicales como el mango, la seleccionada es el albaricoque, que tiene un sabor más dulce en el paladar.

Así se consigue el característico sabor de la salsa, que todo y tener un toque salado, deja un regusto dulce al comerla.