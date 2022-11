El microondas es un electrodoméstico que no puede faltar en ningún hogar. Compacto y práctico, las posibilidades que ofrece son muchas, especialmente para quienes no disponen de tiempo suficiente para cocinar en el acto y recurren a preparados o a los clásicos 'tupper'. Tampoco olvidemos lo útil que resulta para descongelar el pan y la carne, lo que requiere sin embargo cierta destreza. No solo por cuestión de sabor sino también de salud.

