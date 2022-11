A la hora de cocinar y de planificar es necesario encontrar el equilibrio perfecto. Por un lado no solemos tener el tiempo suficiente para estar comprando todos los días o cada pocos y optamos por hacer una gran compra e ir echando mano del congelador.

Y también es cierto que en ocasiones se nos vuelve en contra esa decisión ya que se nos ha olvidado sacar algo del congelador y un trozo de pan cuesta poco descongelarlo, pero otros alimentos necesitan horas si queremos hacerlo de forma lenta, tranquila y sin optar por el microondas, que puede dejar algunas partes incluso cocinadas y otras todavía muy frías. Lo cual no es agradable.

Lo mejor para descongelar, especialmente las carnes, es pasarlas a la nevera para el cambio de temperatura no sea demasiado brusco, pero no siempre es posible. Pero no te apures, que con algo tan cotidiano como una bolsa de congelación de alimentos y un par de ollas, problema resuelto y en solo cinco minutos.

La clave está en la técnica

Lo primero de todo, si has congelado la comida en una bolsa especial de congelación, perfecto. Lo más importante es que esté bien sellada y estas bolsas facilitan mucho la labor. Si no es el caso, pásala a una de ellas.

Después solo tendrás que ir al fregadero y poner una olla boca abajo. Encima, la carne dentro de la bolsa bien cerrada y arriba una olla en posición normal y corriente. Acto seguido llena dicha olla con agua caliente.

Entre la acción del agua caliente y la presión notarás como pronto se empiezan a descongelar los alimentos y no tendrás que esperar mucho rato para ello.

Otro método

Si quieres acelerar la descongelación de los alimentos ya te hablamos de otro método y que emplea un producto de Lidl. Consiste en una tabla que se asemeja a las de toda la vida de cortar para no dañar una mesa o la encimera y que tiene un diseño con surcos que hace que el frío se absorba mejor y, por tanto, se acelere el proceso.