No son buenos tiempos para comprarse una casa. Miles de españoles sueñan con adquirir una vivienda en la actualidad, pero van a tener que seguir esperando. La evolución del mercado inmobiliario en los últimos meses no es nada alentadora. Y es que tener una casa en propiedad es cada vez más complicado y la cosa parece que no mejorará próximamente.