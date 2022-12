Como el famoso meme del GTA San Andreas (uno de los videojuegos más exitosos de la historia sin duda alguna), que reza "ah shit, here we go again" (ah, mierda, allá vamos otra vez), cada vez que se acerca la Navidad Mariah Carey asoma la cabeza con su famosísima y archiconocida canción 'All I want for Christmas is you'. El resto del año está escondida y agazapada, pero cuando empieza a llegar el frío vuelve a emerger.

Es uno de los villancicos más universales y un himno moderno navideño. Tiene lo mejor de dos mundos, por un lado el componente navideño y por otro se aleja de los clásicos villancicos. Su tono y su letra enganchan. Desde que saliera a la luz allá por 1994, Mariah Carey se ha embolsado una enorme cantidad de dinero. De hecho, aunque sabemos que es injusto, es una de esas artistas que prácticamente vive de una sola canción. O, al menos, muchísima gente solo se sabe una canción de ella, que es precisamente la protagonista de este artículo. ¿Pero cuánto dinero ha ganado a lo largo de estos años Mariah Carey? Mucho, muchísimo. Las plataformas de música por streaming pagan un dinero al artista en cuestión por cada reproducción y solo en Spotify esta canción supera las 1.000 millones de reproducciones. En 2021, según un artículo de Billboard, en una semana registró 37,6 millones de transmisiones en Estados Unidos, 26,1 millones de impresiones de audiencia de radio y 7.400 descargas. Mariah Carey: "Mi hermana trató de venderme a un proxeneta" Cada vez que se reproduce la canción en una plataforma de streaming, Carey se embolsa un centavo de dólar. A eso hay que sumar compras anteriores en plataformas como iTunes y otro tipo de mediciones. En total, entre unas cosas y otras, estos últimos años ha ganado una media de casi dos millones de dólares por año y, en total, desde que saliese la canción, la cifra asciende a unos 60 millones de dólares. Casi nada. Además, la propia artista en sus redes sociales ya se encarga de agitar el avispero y de dar comienzo a la campaña de Navidad. Dinerito fácil. IT’S TIME!!! 🎄☃️ #MariahSZN pic.twitter.com/CtRsxYyLo8 — Mariah Carey (@MariahCarey) 1 de noviembre de 2022