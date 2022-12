No hace falta explicar demasiado sobre Amazon y que todavía no sepas. Esta empresa es una de las más famosas para realizar compras a través de Internet, donde podemos encontrar de casi todo y, en muchas ocasiones, a precios reducidos.

Sin embargo, la competencia también lucha por sacar precios todavía más competitivos, por lo que nos surge una pregunta. ¿Es posible encontrar productos todavía más baratos en Amazon? Debes saber que sí.

Estos se encuentran en una sección desconocida para muchos en la que puedes encontrar productos a un precio rebajado hasta el 50%. A continuación te mostramos cómo acceder a esta tienda para aprovecharte de las mejores gangas.

Cómo acceder a la tienda secreta de Amazon

Puede que ahora te estés preguntando qué es la tienda secreta de Amazon. Se trata de una sección en la que la empresa estadounidense vende productos muy variados y que han sido reacondicionados.

No solo se trata de productos que se vendieron rotos y que han sido arreglados para volver a venderse. También se trata de productos que se han sacado de su embalaje y que ya no pueden venderse como nuevos, a pesar de que no se hayan usado y estén en perfectas condiciones.

Para acceder a esta tienda solamente tienes que hacer click en la URL de Amazon Warehouse. Normalmente, es una sección que no es demasiado accesible, ya que no la encontraremos cuando entremos en la página principal de Amazon. Podría decirse que esté algo escondido, aunque aquí te acabamos de dejar el link que necesitas.

Una vez estés dentro de este link, todo lo que busques pertenecerá a esta sección de productos reacondicionados. Solo tendrás que buscar lo que te interese y te aparecerán los resultados.

Los descuentos no siempre son los mismos, ya que dependen de los posibles desperfectos que puedan presentar o del uso que se le haya dado. Por ejemplo, no tendrá el mismo descuento un producto que únicamente se ha abierto que otro que ha sido usado y reparado.

Estado del producto

Amazon da la garantía de que los productos que compras funcionan correctamente. No vas a comprar algo que no funcione o tenga problemas evidentes. Además, cuando vayas a comprarlo, encontrarás información sobre el estado del producto.

Usado – Como nuevo : el embalaje ha podido sufrir algún daño, pero todo lo demás está en perfectas condiciones.

: el embalaje ha podido sufrir algún daño, pero todo lo demás está en perfectas condiciones. Usado – Muy bueno : el artículo está en muy buenas condiciones y se ha usado muy poco. Puede que el embalaje esté dañado y ligeros desperfectos físicos de haber sido usado. Siempre verás en la descripción si falta algo que no sea esencial.

: el artículo está en muy buenas condiciones y se ha usado muy poco. Puede que el embalaje esté dañado y ligeros desperfectos físicos de haber sido usado. Siempre verás en la descripción si falta algo que no sea esencial. Usado – Bueno : en este caso es un artículo en buenas condiciones, pero puede presentar signos y cierto deterioro de haber sido usado. Va a funcionar perfectamente pese a ello. Puedes notar algún arañazo en el producto, por ejemplo.

: en este caso es un artículo en buenas condiciones, pero puede presentar signos y cierto deterioro de haber sido usado. Va a funcionar perfectamente pese a ello. Puedes notar algún arañazo en el producto, por ejemplo. Usado – Aceptable: aquí verás signos más claros de que ese producto ha sido utilizado. Puede tener desperfectos físicos, desgaste, etc. Pueden faltar algunas piezas o componentes que esta vez podrían ser importantes

Cómo funcionan las devoluciones

Esta sección de Amazon cuenta con la misma política de devoluciones que el resto de secciones. Por ello, si el producto no te gusta o no funciona como esperabas, podrás devolverlo antes de 30 días y recibir el reembolso correspondiente.

Además, estos productos cuentan con una garantía de dos años. Como ves, comprar en esta tienda secreta te puede reportar beneficios económicos, ya que podrías ahorrar un buen dinero. Aunque debes saber que no estás comprando productos completamente nuevos.