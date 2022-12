Se le conoce coloquialmente como la dieta de la gente que está cansada de las dietas. Que si keto, que si militar, que si Zero Belly, que si una dieta milagro... Las hay muchas y variadas, de todos los tipos y restricciones. Y al final, muchas personas deciden optar por la de los puntos.

No deja de ser un sistema en el que se calcula cuántos puntos puedes gastar a lo largo del día en función de la altura, tu peso, tu nivel de sedentarismo y otros parámetros. Tienes una tabla de equivalencias, alimentos que no consumen nada de puntos y otros que muchos y no es restrictiva en el sentido de que la única norma es no pasarse.

Por poner un ejemplo rápido. Puedes comer una ración de pizza, no está prohibido, pero sí que gastarás la mayoría de puntos del día y deberás equilibrar. El caso es no pasarse y acostumbrarse a calcular los puntos. Puede ser un poco lioso, pero es cuestión de acostumbrarse y lleva poco tiempo.

¿Cuántos puntos tengo?

No, no es un anuncio de aseguradoras de coche. Hay que calcular los puntos en función de unos parámetros para saber cuántos se pueden gastar al día.

Sexo : Hombre (15) o mujer (7).

: Hombre (15) o mujer (7). Edad : 18 a 20 años (5), 21 a 35 (4), 36 a 50 (3), 51 a 65 (2) y mayores de 65 (1)

: 18 a 20 años (5), 21 a 35 (4), 36 a 50 (3), 51 a 65 (2) y mayores de 65 (1) Altura : Más de 1,60 (2) y menos de 1,60 (1).

: Más de 1,60 (2) y menos de 1,60 (1). ¿Quieres adelgazar o mantenerte?: Adelgazar (0) o mantenerte (4).

Adelgazar (0) o mantenerte (4). Grado de actividad diaria: Sedentario (0), muchas horas de pie (2), andas todos los días (4) o deportista (6).

A partir de ahí, solo hay que sumar y ya está. Una mujer de 25 años, que mida 1,65, que quiera adelgazar y pase muchas horas de pie por su trabajo tendrá 15 puntos para gastar durante el día, por ejemplo.

La distribución

No vale gastar todos los puntos solo comiendo y cenando, porque hay que seguir las recomendaciones básicas de cualquier dieta, como por ejemplo hacer deporte, beber mucha agua, evitar el azúcar lo máximo que se pueda o hacer las cinco comidas al día.

Desayuno: 25% de los puntos

25% de los puntos Cena: 20%

20% El resto se reparten entre almuerzo, comida y merienda

¿Cuántos puntos son cada alimento?

Hay que contar que las frutas y verduras cuentan 0 puntos y que el resto van por ración. Es decir, un alimento graso como la mantequilla es solo un punto, pero eso no quiere decir que puedas atiborrarte de ella, porque no lo estarás haciendo bien. Y así, con todos los alimentos especificados en la siguiente tabla.