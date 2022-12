Ikea ha incluido en su catálogo unos nuevos cajones muy novedosos y que te harán la vida mucho más fácil por menos de 10 euros. Se trata de una minicómoda, aunque también puede encontrarse el mismo producto en tamaños mayores.

Durante los últimos meses, la empresa sueca se ha caracterizado por sacar en España productos relacionados con secar rápido la ropa en el interior, debido a las lluvias que han ido ganando protagonismo en el país últimamente.

Ikea ha lanzado una araña que hace de tendedero de calcetines y demás ropa interior. Ahora, para comenzar el año 2023 con novedades, ha publicado una cómoda muy pequeña para doblar y guardar la ropa.

Minicómoda con 2 cajones Flarra

Este mueble es inconfundible. Solo con un rápido vistazo es evidente que pertenece a Ikea, ya que cuenta con todos los puntos estéticos que recuerda a la empresa sueca.

Apenas mite 33 centímetros de alto y 38 de fondo. Es decir, una cómoda muy pequeña. Sin embargo, su tamaño es lo que la hace ideal para poder guardar algunas de nuestras prendas, como es el caso de los calcetines.

También se puede usar para guardar todo tipo de ropa interior. Incluso puede tener usos más diversos, como almacenar material escolar o documentos importantes que convenga tener a mano y no tener que ir buscando en gigantes armarios.

Esta minicómoda puede encontrarse a través de la página web o en sus establecimientos físicos. Además, podemos seleccionar el mismo mueble de tamaño reducido pero con 3 cajones, según las cosas que queramos almacenar en él.

Kallax, un utensilio complementario

También puedes poner esta cajonera de tela en un hueco de la serie de estanterías Kallax, de hecho Ikea ha diseñado ambas piezas para que queden bien juntas.

Este organizador se puede plegar cuando no se use y es que está hecho con poliéster completamente en la zona de la tela, el separador es de cartón y de plástico de polipropileno, cosa por la cual no se puede lavar a máquina.

La caja se divide en dos cajones, uno encima de otro, de color gris oscuro. Los tiradores son simples perforaciones en el centro con una anilla plateada a modo de embellecedor.

El precio de este complemento ideal es de solo 9,99 euros y a la gente le suele gusta bastante, de hecho tiene 4,7 estrellas de media entre las valoraciones.