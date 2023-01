Si el humo del cigarrillo puede ser desagradable, mucho más lo es el olor a tabaco, incluso para los propios fumadores. Si tienes que lidiar con ese problema en tu casa, seguro que has puesto en práctica numerosos remedios caseros sin que ninguno haya funcionado del todo. Y tampoco sirven los ambientadores, ya que no eliminan el olor, sino que lo intentan tapar, con lo que no es una buena solución. Afortunadamente, hay una forma de eliminar el olor a tabaco mucho más efectiva, utilizando plantas.

Y es que las plantas son nuestras aliadas en numerosas ocasiones, siendo algo más que simple decoración. Muchas de ellas guardan interesantes propiedades que pueden ser muy beneficiosas para las personas, eso sí, hay que saber elegir qué tipo de plantas tenemos en casa y cómo sacarles el provecho necesario. Las plantas son seres vivos que se caracterizan por su capacidad de realizar la fotosíntesis, es decir, la producción de su propio alimento a partir de la luz solar y de los nutrientes que obtienen del suelo. Esto las convierte en organismos autótrofos, es decir, capaces de fabricar su propio alimento. Existen muchos tipos de plantas, que se clasifican en diferentes categorías según su forma de vida, su tamaño, su lugar de crecimiento, entre otras características. Algunas plantas son muy pequeñas y crecen en el suelo o en la tierra, como las musgos y las hepáticas. Otras son más grandes y tienen un tallo y hojas, como las hierbas, los arbustos y los árboles. Las plantas de interior que absorben la humedad del baño y previenen la aparición de moho Las plantas son muy importantes para el equilibrio del ecosistema y para la vida de los seres humanos. Por un lado, las plantas son la base de la cadena alimenticia, ya que muchos animales se alimentan de ellas. Además, las plantas producen oxígeno, que es esencial para la respiración de los seres vivos. También son utilizadas en la medicina y en la industria, ya que algunas plantas tienen propiedades medicinales y otras son utilizadas para hacer papel, textiles y otros productos. Estas son las plantas para espantar a los mosquitos de tu casa Las plantas tienen un ciclo de vida que incluye la germinación, el crecimiento, la reproducción y el envejecimiento. La germinación es el proceso mediante el cual una semilla germina y comienza a crecer. El crecimiento es la fase durante la cual la planta aumenta su tamaño y desarrolla sus diferentes partes, como las hojas, los tallos y las raíces. La reproducción es el proceso mediante el cual las plantas producen nuevas plantas, ya sea por medio de semillas o por medio de esquejes o raíces. El envejecimiento es la fase final del ciclo de vida de las plantas, durante la cual comienzan a deteriorarse y a morir. Partes Las plantas tienen diferentes partes, cada una de las cuales cumple una función específica. Las raíces son las partes de la planta que se encuentran debajo del suelo y que tienen la función de fijar la planta al suelo y de absorber agua y nutrientes del mismo. Los tallos son las partes de la planta que se encuentran por encima del suelo y que tienen la función de sostener las hojas y los demás órganos de la planta. Entre las plantas que podemos utilizar para neutralizar el olor a tabaco se encuentran las margaritas africanas o gerberas, que además encontrarás de diversos colores, con lo que te darán además un toque destacado en la decoración de tu hogar. Pero también están los crisantemos, que tienen propiedades capaces de limpiar el aire de una estancia.