Mercadona ha sacado a la venta un nuevo producto. Sus 'papas locas' han causado un gran revuelo en redes sociales debido a un vídeo de apenas once segundos que se ha hecho viral en la conocida red social, TikTok, y que ya cuenta con casi 3 millones de reproducciones en la cuenta de @abiamtok.

Se trata de un envase de patatas fritas mezcladas con jamón york y queso. El paquete pesa 390 gramos y tiene un precio de 3,70 euros. Este ha sido precisamente el foco de la mayoría de críticas hacia la cadena de supermercados española.

Las críticas a las nuevas patatas fritas de Mercadona

"Pero si eso lo haces en casa en dos segundos y no vale nada...joe es muy caro", comentaba un usuario en el vídeo criticando el precio de este producto. Otros atacaban directamente a la cadena, afirmando que "Mercadona se lleva colando con los precios hace más de un año y ya se ha convertido en el más caro".

Una afirmación que no iba para nada desencaminada, ya que un reciente estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) desvelaba que Mercadona es, junto a Carrefour, la cadena que más ha aumentado los precios en el último año, pero que pese a esta subida se sigue manteniendo entre las cadenas más baratas de España junto a Alcampo.

En cuanto a los productos envasados, estos se han encarecido un 11% en el último año, solo por detrás de los pescados (16%) y los aceites (34%).

Otros usuarios han tirado de ironía, haciendo sus propios cálculos y asegurando que "por 3,70 euros me bebo una cerveza, me ponen eso de tapa y me sobra dinero". También ha habido espacio para los más hambrientos. "¿Soy el único que con las raciones de Mercadona no tiene ni para empezar?", preguntaba un usuario en los comentarios del vídeo.

La realidad es que Mercadona ha pretendido sorprender a sus clientes con un nuevo producto. Aunque este resulta fácil de elaborar en casa, hay quien prefiere ahorrarse esos minutos de tiempo y comprar estas 'papas locas' ya hechas y que solo necesitan un pequeño calentón en el microondas. Sin embargo, la subida de precios continuada también ha afectado a estas patatas cuyo éxito, al menos en TikTok, no ha sido tan rotundo como se esperaba.