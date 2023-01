La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha explicado a través de su página web que las personas a las que Hacienda les debe dinero por su pasada declaración del IRPF también recibirán intereses a causa de la demora en el pago. Esta medida se aplicará a aquellas personas a las que su declaración les saliera "a devolver".

El 30 de diciembre, la Agencia Tributaria realizó el 97,5% de las devoluciones que se correspondían con la Campaña de la Renta de 2021. Dicho de otra forma, más de 13 millones de personas recibieron ya el dinero correspondiente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Pero no todas las personas han recibido este dinero. Hay un 2,5% al que todavía no le ha llegado el dinero. Si eres una de estas personas, debes saber que no solo te corresponde el dinero que Hacienda te debía en un inicio. Te deberán abonar unos intereses en función de la demora.

Qué hacer para que te devuelvan el IRPF

Hacienda tuvo seis meses para realizar las devoluciones correspondientes. Este plazo terminaba el 31 de diciembre de 2022, por lo que si no te ingresaron el dinero, tienes derecho a que te paguen los intereses de demora desde el 31 de diciembre debido al interés de demora. Además, no deberás reclamarlo, sino que este dinero añadido te deberá llegar a tu cuenta automáticamente con un incremento del 4,0625%.

Si quieres consultar el estado de tu declaración puedes seguir los siguientes pasos: