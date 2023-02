La Dirección General de Tráfico (DGT) sigue adoptando medidas para rejuvenecer la plantilla de automóviles de España. La última tiene que ver con la baja de ciertos vehículos y sin previo aviso. Sin embargo, ante el revuelo generado, la DGT ha tenido que avisar y explicar los porqués de esta nueva disposición.

Los vehículos en España son cada vez más viejos, según la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac). Concretamente, han estimado que la edad media de los coches es de 13,45 años. Un dato mayor que el del resto de países de la Unión Europea, que se encuentra en torno a los 11,5 años de media.

Aunque pueda parecer una cuestión menor, lo cierto es que tener coches cada vez más longevos puede afectar tanto a la seguridad en la carretera como a la emisión de gases contaminantes. De ahí que se hayan centrado los esfuerzos en conseguir que los españoles renueven sus coches con mayor frecuencia.

El motivo por el que la DGT da de baja algunos vehículos

En los últimos meses, la DGT ha implementado medidas para intentar reducir el número de vehículos con muchos años de vida. La más sonada ha sido la restricción a ciertos vehículos en algunas zonas de las ciudades, a las que solo se puede acceder si se porta una etiqueta de información medioambiental determinada. Esta medida entró en vigor en enero de 2023.

Otra de las medidas que ha adoptado la DGT es la de dar de baja algunos vehículos sin previo aviso ni autorización de sus conductores. Esta quedó recogida en el Real Decreto 265/2021.

En el artículo 35.5 de ese texto legal se informa que “en el caso de que la Jefatura de Tráfico acuerde la baja definitiva de oficio, mediante la oportuna resolución, por existir la presunción de que el vehículo no existe o no circula al no haberse cumplido las exigencias en materia de inspección ITV obligatoria y de segur de responsabilidad civil de suscripción obligatoria en los últimos 10 años”.

Sin embargo, este no debería ser motivo de alarma desmedida, ya que si posteriormente se vuelven a cumplir las condiciones para circular, el vehículo podrá volver a hacerlo sin problema.

Es decir, la DGT dará de baja aquellos vehículos que no han tenido seguro obligatorio contratado ni pasado la ITV en los últimos 10 años. También cambian las bajas temporales, que se limita a tan solo un año para esa situación legal.

Si se quiere una prórroga, el conductor deberá pedirla en el plaza indicado. Si no lo hace, el vehículo pasará a estar en activo, por lo que deberá pasar la ITV, tener contratado un seguro y cumplir con las tasas de circulación impuestas por cada ayuntamiento.