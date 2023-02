Mercadona es el líder absoluto de la distribución de alimentación en España. Un trono que perdió en 2020 pero que en los dos últimos años ha recuperado en detrimento de Grupo Día y Carrefour, que han sido relegados al segundo y tercer escalafón.

La compañía que dirige Juan Roig es referente para muchos consumidores en determinados productos, ya sea por la calidad que demuestran en comparación con sus competidores o por su precio. Su marca blanca propia, Hacendado, bajo la cual se comercializa productos de productores referentes, puede presumir de dar la talla en la lucha por entrar en las cestas y carritos de los españoles.

La introducción de la comida preparada en algunos de sus establecimientos no ha hecho sino reforzar su cuota de mercado.

Más allá de sus cambios, estrategias e innovaciones que han reforzado su marca, uno de sus productos más conocidos y consumidos es la cerveza. Bajo la marca Steinburg, Mercadona vende un producto muy socorrido entre la población adulta (y para los jóvenes) y la gente adora su relación calidad-precio, que la hace una opción muy elegida entre los amantes de la cerveza debido a su sabor y a un precio tan bajo, comparada con otras bebidas del mercado.

Las redes sociales se han puesto a investigar de dónde procede la famosa Steinburg de Mercadona y han dado con la marca que se esconde detrás de la tan preciada cerveza. Es una conocida cervecera belga denominada Brouwerij Martens. Los usuarios no han dado crédito: "Me parece increíble que una cerveza tan barata pueda ser belga, no me lo creo", apunta un lector.