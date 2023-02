Mercadona sigue sorprendiendo a sus clientes. En los últimos meses, hemos visto que la cadena de supermercados incluía nuevos productos que arrasaban en ventas. El más reciente es un paquete de patatas fritas a las que nadie puede resistirse. Ni siquiera los que están siguiendo una dieta.

En esta ocasión, no se trata de unas patatas fritas normales, sino que Mercadona ha ido más allá con una versión que probablemente nunca hayas probado y que te sorprenderá. Además, ha conseguido despertar un gran interés entre sus clientes, que creen que la mejor forma de cocinarlas es con una freidora de aire.

Las patatas fritas de Mercadona

Estamos hablando de las patatas fritas con piel Lambweston ultracongeladas, que pueden encontrarse en las neveras de los establecimientos de la cadena de Juan Roig. Son patatas de un corte fino y destacan por tener un poco de piel, que les dan mucho más sabor.

Lambweston, la empresa productora, es una gran compañía con fama mundial y que provee de sus patatas a restaurantes y cocineros que busquen patatas fritas ultracongeladas de gran calidad. Sin embargo, para conseguir el mejor resultado existen varias formas de cocinarlas.

Pueden hacerse en el horno, en una freidora clásica o pueden meterse en una freidora de aire, uno de los electrodomésticos de moda. Las air fryer se han popularizado y han llegado a millones de hogares, ya que es un aparato muy práctico y que permite cocinar alimentos de forma más saludable debido a la ausencia de aceite.

Los usuarios que ya las han consumido han destacado el buen sabor si se meten en la freidora de aire, donde tendrían que estar entre 10 y 12 minutos a 180 grados. Mientras que en una freidora común bastaría con 3 minutos y medio a 175 grados. Eso sí, con un puñado de calorías añadidas.

Los pros y contras de una freidora de aire

Cocinar sin aceite provoca que se las freidoras de aire sean electrodomésticos muy limpios. Además de añadir muy pocas calorías si las comparamos con las freidoras normales. Al tratarse de un aparato novedoso, estas freidoras están tan avanzadas tecnológicamente que la mano del cocinero apenas influirá en el resultado final. Su facilidad de uso y pequeño tamaño son las ventajas definitivas por las que los usuarios se deciden a comprarlas.

Pero no todo es positivo, ya que estas freidoras no consiguen resultados tan excelentes al freír los alimentos, ya que no salen tan crujientes. Tampoco pueden meterse alimentos de gran tamaño ni algunos por sus características, con demasiada salsa o productos lácteos.