Un día precioso y muy simbólico como es el de San Valentín han elegido la periodista María Casado y su novia, Martina di Rosso, para dar a conocer al mundo una noticia que cambiará sus vidas y que ha llenado de felicitaciones las redes sociales: van a ser madres.

"Vamos a ser mamás! La familia crece… ¡Estoy embarazada! Martina y yo estamos encantadas y felices de daros la noticia en un día tan especial", ha revelado María Casado, la presentadora de 'Las tres puertas', de RTVE.

Además, la foto para el anuncio no puede ser más tierna, ya que se están besando mientras sujetan la ecografía de su futura descendencia.

Pero así como María Casado sí que es más conocida, su pareja no lo es tanto. ¿Quién es Martina? ¿Cómo conoció a la periodista? ¿A qué se dedica?

Así es Martina

No hay mejor manera de saber cómo se conocieron y cómo tuvieron su flechazo de amor que escuchando 'Oye', una canción puramente amorosa.

"He aquí la historia de cómo terminé viviendo en Málaga. Estaba en una plaza que se llama La Merced, esperando a una chica muy canijita. Era rubia catalana ojos verdes 1'70. Y yo me enamoré. La chica que me llevó a pasear por la Alcazaba dijo ‘vámonos pa’l Pimpi’, quiero una caña. Me volví yo malaguita cuando la vi sonreír. Nos besamos y le dije: ‘Yo me quedo aquí a vivir'”.

Esa rubia catalana era María Casado, que se había mudado a Málaga para trabajar al frente de Soho TV, es decir, la productora de Antonio Banderas.

Martina también es catalana, concretamente tarraconense, aunque siendo pequeña se mudó a Sevilla. Después de cumplir la veintena se fue por Europa a recorrer el mundo hasta llegar a Málaga, donde se enamoró.

Artista, fotógrafa y música

Martina es una artista polivalente, aunque donde más ha destacado es en la fotografía y en la música, especialmente en rumba tanto flamenca como catalana.

Además, también ha dejado claro en redes sociales que es fan de Camilo, al que llegó a conocer y con el que "cumplió un sueño", ya que ha sido toda una inspiración para ella. Tanto es así que le regaló una copia de sus canciones.

Por último, su nombre artístico (diRosso) no tiene nada de casualidad. Y es que ella misma ha reconocido que no sabe salir de casa sin pintarse los labios de color rojo carmín.