Mercadona es probablemente la cadena de supermercados más popular en España. Esto se debe a varios factores tales como su gran variedad de productos, sus económicos precios, la buena oferta de productos sin gluten y alimentos bio, y a los productos que lanzan con su marca propia, 'Hacendado', que suelen causar furor entre los clientes y que destacan sobre el resto de marcas blancas. En ocasiones retiran algunos de estos productos, bien porque no tengan éxito suficiente o bien porque llegan productos nuevos y los anteriores se dejan de fabricar. Lo cierto es que en ocasiones, estos cambios en su oferta provoca verdadero pánico entre algunos clientes.

Estos cambios son muy recurrentes en todas las cadenas de supermercados, especialmente en las grandes superficies. Cuando un cliente está acostumbrado a consumir un producto y de repente éste desaparece de las estanterías, no duda en ponerse en contacto con quién sea necesario para saber el por qué de que su yogur favorito ya no esté a la venta. La mayoría, expresan por redes con humor su "pérdida", aunque otros quedan algo más enfadados y no lo hacen con tanto sentido del humor.

Los productos "sacrificados" son los siguientes

Entre los productos eliminados con la entrada del 2023, se encuentran algunos que tenían gran éxito entre muchos clientes. Algunos de ellos son.

Yogures líquidos de 'stracciatella'.

Mosto blanco.

Yogures griegos de avellana y cacao

Focaccia de queso y romero.

Perlas de chocolate negro.

Pasta de trigo sarraceno.

Yo podría seguir comiendo pasta sin gluten decente si no fuera porque @Mercadona ha retirado la única que hay buena y no cuesta un riñón. Muy mal. pic.twitter.com/TuNLhXCHuj — Bárbarami 🏳️‍🌈🍏 (@barbarami1977) 13 de febrero de 2023

En estos casos, solo cabe aceptar que los cadenas hacen cambios y que probablemente aparecerá algún producto sustitutivo, en el mismo supermercado o en otros.