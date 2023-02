Un análisis comparativo de 28 tarifas eléctricas con compensación por excedentes para hogares con paneles fotovoltaicos conectados a la red de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) revela la posibilidad de conseguir grandes ahorros en función de la compañía elegida. La diferencia entre la tarifa más barata y la más cara para un hogar con 4,6 kW de potencia contratada y un consumo de 3.500 kWh alcanza los 505 euros/año si se tienen instalados paneles solares de 6 kW de potencia y hasta 354 €/año con 2,5 kW de potencia. Es más, si la comparación se hace con un hogar sin paneles fotovoltaicos, el ahorro puede superar los 1.500 euros.

No obstante, la comparación de tarifas para un hogar con paneles fotovoltaicos no es sencilla, ya que es preciso conocer el precio que se paga por la energía que el hogar vierte a la red y el que se cobra por la energía que toma de la red. Algo especialmente complicado cuando las tarifas tienen precios indexados sin detalles sobre la fórmula de cálculo empleada o el precio histórico aplicado. Es más, el sistema de compensación empleado no siempre se precisa, dejando al usuario con la incertidumbre de si incluye conceptos como peajes y cargos, el mecanismo de ajuste del gas (MAG), el término fijo o el contador.

Por ello OCU insta a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y al Ministerio para la Transición Energética y el Reto Demográfico para que busquen una solución a esta falta de transparencia. Solicita además una normativa que facilite mayor flexibilidad y generosidad en la compensación de excedentes, de forma que el concepto de la batería virtual se extienda a todas las comercializadoras, incluidas las que ofrecen la tarifa regulada. De forma que los hogares puedan aprovechar los excedentes de energía que se produzcan a lo largo del año, o incluso en otras viviendas, tal y como hacen ya algunas eléctricas.

En cualquier caso, OCU sigue animando a instalar paneles fotovoltaicos mediante su compra colectiva www.quieroenergiafotovoltaica.org. Allí donde sea viable y contando con una buena tarifa, supone un ahorro superior al 50% en la factura, lo que permite amortizar el equipo en torno a los 8 años desde su instalación, o incluso menos si puede optar a las subvenciones vigentes o ventajas fiscales como las deducciones en la declaración del IRPF.