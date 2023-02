Alcampo ha incorporado a sus lineales una nueva gama de productos para 'seniors' destinados a cubrir necesidades nutricionales de personas mayores. Se trata de seis referencias de cremas ligeras cuya textura es de fácil masticación, como puré de merluza con verduras, crema reina, crema de soja texturizada con tomate, puré de calabacín, puré de zanahoria y crema de ternera con verduras.

Esta nueva incorporación la ha hecho de la mano de Naturvita, una empresa española especializada en la fabricación de cremas y comidas ecológicas para bebés, 'seniors' y deportistas.

Con Naturvita, Alcampo ha incorporado también bajo su marca propia una gama de cinco productos cocinados para deportistas, con abrefácil y listos para consumir en cualquier lugar, que aportan los nutrientes necesarios a las personas que practican ejercicio así como dos bebidas pre y post entreno.

¿En qué consiste la nueva línea de Auchan?

La gama, compuesta por siete productos como crema de atún con garbanzos y wakame, crema de fruta y verdura con espirulina, crema de guiso de ternera con proteína de guisante, crema de pollo con arroz integral, crema vegana de soja texturizada con tomate, bebida pre entreno de frutas, zanahoria y arroz y bebida post entreno de proteína de guisante y remolacha.

La formulación de estas recetas ha sido desarrollada por expertos nutricionistas del CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación), la Universidad de Cádiz y nuestro proveedor Naturvita.

En el caso de las recetas diseñadas para 'senior' están elaboradas con aceite de oliva y tienen un alto contenido en proteínas, son fuente de fibra y bajas en sal. Por su parte, los productos destinados a deportistas aportan proteínas, que favorecen el aumento de masa muscular, son altas en fibra y bajas en sal, con un aporte bajo de grasas.

Las bebidas pre y post entreno no contienen azúcares añadidos y aportan vitamina C, que contribuye al metabolismo energético, ayuda a reducir el cansancio y la fatiga y mejora la absorción del hierro, relevante sobre todo en la mujer deportista. En ambos casos los productos no necesitan frío, tienen una caducidad de larga duración, no contienen aditivos, son sin gluten y sin lactosa y son, además, en su mayoría ecológicas.