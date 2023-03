Mercadona siempre ha destacado por su variedad en comida preparada y por tener platos que, sin llegar al nivel de la comida casera, están realmente buenos. Sus productos siempre causan sensación entre el público, y tanto cuando retiran un artículo como cuando lo añaden, dan mucho que hablar.

Si que es cierto que en términos de comida saludable no se puede destacar casi ningún plato pues la comida preparada, por lo general, no es lo más recomendable si se quiere llevar una dieta equilibrada, y vale más bien para sacarnos de un apuro cuando no se dispone de mucho tiempo, o simplemente nos da cierta pereza cocinar.

Pues bien, el nuevo plato de Mercadona sí que puede considerarse saludable, ya que se trata de una crema de verduras sin añadidos como colorantes, conservantes o aditivos.

Es algo original, eso sí, pues se trata de la Crema Thai de Zanahoria y Coco. Además de esos dos ingredientes principales, lleva también elementos como el puerro, jengibre, cebolla, patata, y según se indica en el envase, es de origen 100% vegetal.

Tiene un precio de 1,70 euros, lo que la convierte en bastante económica puesto que no es poca cantidad, y ese precio por una comida es bastante razonable.

En teoría puede comerse fría, sin hacer nada más que abrir y comer, aunque si buscas una textura un poco más líquida y cremosa, lo mejor es prepararla un poco. Para ello solo hace falta agujerear la parte superior del envase y calentar dos minutos en el microondas, o verter la crema en una cazuela y calentar al gusto.

Tiene un sabor sorprendente dada la combinación de dulce y salado, en la que predomina el sabor a coco, por lo que hay gente que la amará y gente que, por el contrario, la odiará.