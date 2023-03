Un café para desayunar. Otro a media mañana. Y alguno más tras la siesta o a mitad de tarde. El fin de semana, incluso se añade alguno después de la cena. Tomar café se ha convertido en un hábito tan común que forma parte de nuestras vidas y que difícilmente podremos eliminar si ya nos hemos acostumbrado a él.

Para muchos es un pequeño placer con el que sobrellevar el trabajo, los estudios o cualquier otra actividad rutinaria. Algo a lo que no le prestamos demasiada atención es al precio de tomar tanto café al día. Y no, no nos referimos a la salud, que también puede verse afectada, sino al bolsillo.

La mayoría de gente no suele prestarle demasiada atención a este tipo de gastos. Sacan la moneda, lo pagan y se olvidan de lo que ha supuesto. Sin embargo, estos microgastos van acumulándose y pueden suponer una cifra elevada a final de año. Sobre todo si los cafés los consumimos en bares o restaurantes.

Cuánto dinero cuesta tomar café al cabo del año

Como decimos, es importante tener en cuenta si los cafés que tomamos son en un establecimiento o si los preparamos en casa. Si eres de los que acude a bares y restaurantes, podrías estar gastándote más de 400 euros anualmente sin ningún tipo de problema.

Otro de los factores a tener en cuenta es la marca del café que consumes en casa, ya que no tiene el mismo precio el café de marca blanca que los de primera marcas. Sobre esto se ha pronunciado la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) mediante un ránking en el que las marcas blancas han salido bien paradas.

Para realizar esta lista, la OCU ha hecho un cálculo orientativo, tomando ocho gramos de café molido por cada taza de café (o una cucharada sopera). Estimando que cada persona se toma unas dos tazas de café diarias, han sacado algunas conclusiones.

En su análisis, algunas primeras marcas, como Lavazza Natural o Fortaleza Mezcla cuestan el doble que otras marcas blancas de supermercados como Carrefour, Alcampo o Aldi. Aproximadamente, las primeras marcas nos obligarían a gastar una cifra superior a los 70 euros anuales, mientras que las marcas blancas sólo nos costarían unos 30 euros a final de año.

Estos cálculos se han realizado sin tener otros factores en cuenta que podrían incrementar el precio, como el agua mineral, que es más cara que el agua del grifo, el azúcar que añada cada persona o la leche. Aún así, prepararlo en casa siempre será más barato que comprarlo en un bar o restaurante, donde también se paga el servicio del camarero que lo sirve.