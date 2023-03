Puede que alguna vez hayas escuchado algún rumor sobre la posibilidad de los imanes que tienes colocados en la nevera pudieran estar afectándole. Como siempre, hay rumores que se acaban convirtiendo en meros mitos, mientras que otros tienen parte de realidad.

Seguro que has entrado en alguna casa y has visto un frigorífico plagado de imanes que recuerdan todos los viajes y sitios que ha visitado el propietario de la casa. En otras casas, la nevera luce impoluta y sin imanes. Ya sea porque no les gusta ese tipo de decoración o porque prefieren conservar en mejores condiciones el electrodoméstico.

¿Nos hemos preguntado alguna vez los imanes pueden estar dañando el frigorífico, si es realmente bueno evitarlo o si es sólo algo que dice la gente? La respuesta es sí, no hay que poner imanes en la nevera, pero sólo en determinadas condiciones. Si el frigorífico es nuevo, de los de alta tecnología con pantalla táctil o similar, hay que evitar colocar cualquier tipo de imán.

¿Por qué hay que dejar de poner imanes en la nevera?

¿Y por qué? Además de que sería una pena estropear un frigorífico de última generación, también es cierto que los imanes generan campos magnéticos que pueden volver loco a tu frigorífico y su sistema. Por otro lado, los imanes decorativos generan un campo magnético muy débil, pero es mejor prevenir que curar, sobre todo si se desconoce la potencia del imán.

Los imanes que se utilizan comúnmente para pegar en neveras están hechos de materiales magnéticos, como acero inoxidable, hierro o aluminio recubierto de un material magnético, como el neodimio. También pueden estar hechos de materiales ferromagnéticos, como el níquel, que son materiales que se magnetizan fácilmente.

Pero no te preocupes, no tienes por qué tirar tus preciados imanes, pero es mejor que encuentren un lugar diferente. Puedes comprar un tablero metálico o comprar pintura especial y disponer de toda una pared para tus imanes.

Si tu frigorífico, por el contrario, no es de última generación y no tiene ningún sistema conectado, entonces no hay problema alguno en pegar todos tus imanes en la puerta.

¿Colocar imanes aumenta el gasto energético?

Otro de los rumores que más se ha extendido durante los últimos meses ha sido el del aumento del gasto energético a causa de los imanes. Esto se ha acrecentado debido al aumento del coste de la electricidad, por lo que siempre andamos con un ojo en las facturas de la luz.

Endesa salió al paso de este fuerte rumor que se estaba difundiendo. "La mentira es la siguiente: los adornos magnéticos que ponemos en la puerta del frigo (recuerdo de un viaje, bromas, logos...), obligan a la nevera a consumir más electricidad al 'aumentar la fuerza electromagnética del campo eléctrico del aparato'", comenzaba explicando Endesa.

La compañía energética aclaraba contundentemente las dudas que estaban surgiendo: "Todo en este mito es falso, incluyendo los estudios científicos que cita y la posibilidad de que estos mismos imanes sean perjudiciales para la comida que guardas en el frigo", concluía.