Tener una mascota en casa tiene muchos más pros que contras. Estas llenan de vida el hogar y son una compañía inseparable para el resto de miembros de la familia. Porque sí, en muchas ocasiones, ellos también forman parte del núcleo familiar. Sin embargo, no dejan de ser animales, por lo que hay que saber tratar con las molestias que puedan ocasionar.

Una de las cosas más importantes es que la mascota reciba una buena educación desde el primer momento. Así se evitarán destrozos innecesarios y que la casa se llene de excrementos o suciedad ocasionada por los pelos o plumas que puedan caer en el suelo o en el mobiliario.

Por mucho que tu animal esté acostumbrado a salir a la calle, los olores son inevitables. Es importante poner en practica ciertas cuestiones que te ayuden a eliminar ese desagradable olor de las estancias de tu casa. Ahorra tiempo y malos olores persistentes con estos sencillos e infalibles trucos:

Pon fundas en el sofá y lávalas con frecuencia para evitar que el olor se quede ahí, en la superficie. En el caso de los gatos y su arena, elimina sus desechos diariamente y cámbiala al menos una vez a la semana. Limpia y seca bien el cajón y si aun así sigue desprendiendo cierto olor, lo mejor es rociar con algún producto aromático. Pasa la aspiradora una vez a la semana o cada dos semanas como mucho. Perfuma las estancias con algún ambientador que sea de tu gusto y que resista bien los olores que desprenden estos animales.

Cuáles son las mascotas prohibidas

La nueva ley de bienestar animal ha traído consigo algunas restricciones que afectan a distintas mascotas que ya no se podrán tener en las casas. Para que el animal sea incluido en el listado de animales permitidos, tiene que pertenecer a una especie cuyas necesidades ecológicas, etológicas y fisiológicas sean fáciles de atender, que no supongan un riesgo para las personas por su agresividad, ya sea por su conducta, veneno o tamaño y que no existan indicios de que si el animal se escapa o se abandona pueda colonizar hábitats y causar daños.