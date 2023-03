El teléfono móvil se ha convertido en el acompañante indispensable de casi cualquier persona. Es lo último que utilizamos cuando nos vamos a dormir y lo primero que miramos cuando nos despertamos. La necesidad de estar siempre conectados y atentos a lo que sucede en el mundo ha provocado una dependencia total de estos dispositivos.

Aunque esta situación puede resultar perjudicial, también tiene sus puntos positivos. En la actualidad, las personas pueden presumir de vivir en el momento de la historia con más tecnología, lo que permite conocer las novedades de última hora de cualquier parte del mundo, así como contactar con cualquier persona al instante.

Sin embargo, los móviles también pueden esconder algunos peligros. Estos dispositivos pueden ser vulnerables a ataques de expertos informáticos que pueden llegar a acceder a nuestra información. Para evitarlo, es necesario estar alerta y protegernos revisando qué aplicaciones están ejecutándose sin que nos demos cuenta.

La funcionalidad que debes apagar del móvil

Aunque pienses que solamente estás utilizando la aplicación que tienes en pantalla, lo cierto es que en el dispositivo se están ejecutando una gran cantidad de procesos y de aplicaciones en segundo plano. La mayoría no tienen peligro, pero otras podrían causarte un problema.

En este caso te advertimos de la tecnología Bluetooth, que permite conectar dispositivos de todo tipo, como altavoces, auriculares, o conectar el teléfono a una televisión. ¿Y cuál es el problema? Tenerlo encendido continuamente. Además, muchas veces no lo encendemos nosotros, sino que se enciende de forma automática y permanece durante horas y horas.

Los expertos en tecnología llegaron a la conclusión de que es posible acceder de forma muy sencilla a un móvil que está utilizando el Bluetooth. Estos pueden utilizarlo con fines maliciosos y con el objetivo de robar información, escuchar lo que estamos escuchando y acceder a conversaciones privadas.

Pero no te asustes. No vas a comenzar a recibir ataques solo por tener el Bluetooth activado. Sin embargo, es una funcionalidad del móvil que no conviene tener activa si no se está utilizando. Y no solo por el peligro, sino porque además consume un gran porcentaje de la batería, por lo que podrías quedarte sin móvil en unas pocas horas.

Esto sucede porque al estar activo el Bluetooth, el móvil está buscando continuamente dispositivos a los que conectarse. Dicho de otra forma, está realizando procesos que consumen batería sin que te des cuenta.