La OCU (Organización de Consumidores y Usuarios), siempre nos actualiza con informaciones muy útiles para nuestro día a día como consumidores a través de estudios y comparativas que realizan constantemente. Y lo cierto es que sus consejos pueden mejorar nuestros hábitos de compra enormemente, ya que buscan lo mejor para los usuarios y no hacer publicidad.

En este caso, se trata del uso de ciertos productos de limpieza, y es que limpiadores domésticos como quitagrasas, desinfectantes o desincrustantes no son siempre necesarios, y pueden contaminar el agua, siendo perjudiciales para el medio ambiente y peligrosos si se inhalan, además de que pueden ser irritantes para la piel al contacto.

Los productos de limpieza más tóxicos y peligrosos según la OCU

Hay ciertos productos que son evitables ya que no son imprescindibles y pueden ser muy perjudiciales para nuestra salud y para el medio ambiente. No quiere decir que todos los productos lo sean, y siempre podrán encontrarse sustitutivos para aquellos que no sean recomendables.

Limpiadores para el WC: está demostrado que estos limpiadores que vienen en bloque son más agresivos que los tradicionales limpiabaños, ya que contienen más ácidos, además de contaminantes al agua como colorantes o perfumes que van directamente al desagüe. Además, según los estudios de la OCU, no son especialmente eficaces.

Limpiahornos: estos productos son bastantes corrosivos por su contenido en sosa cáustica. Resultan muy eficaces, aunque no imprescindibles. La forma de evitar estos productos es limpiar el horno después de usarlo, antes de que se enfríe por completo, evitando así que los restos de comida y grasa queden incrustados.

Desatascadores químicos: se trata de productos agresivos tanto para las personas como para el medio ambiente, al igual que los limpiahornos, por su alto contenido en sosa cáustica y lejía, siendo altamente contaminantes y corrosivos. Para evitar su uso, es importante evitar la caída al desagüe de objetos que puedan producir un atasco, e instalar válvulas de desagüe desmontables. Si el atasco ya se ha producido, siempre se puede recurrir al clásico desatascador o al aire comprimido, y si finalmente es necesario recurrir a estos productos, leer con atención las medidas y advertencias de seguridad.

Ambientadores: en ocasiones, estos productos que se pulverizan en el aire de nuestro hogar, llevan sustancias y disolventes que pueden ser nocivos para la salud, aumentando los síntomas de las personas con asma, bronquitis o migrañas.

Desinfectantes y antibacterias: aumentaron claramente su popularidad con la llegada de la pandemia, y aunque en menor medida, siguen siendo muy utilizados. Lo cierto es que son innecesarios, y pueden ser hasta contraproducentes. Los desinfectantes eliminan por completo los gérmenes, lo que es poco realista, y esto puede llegar a generar la creación de resistencias bacterianas.

Por todos estos motivos, la OCU recomienda usar el jabón clásico para la limpieza de ciertas superficies, o incluso los productos de limpieza multiusos pensados para eliminar la suciedad de múltiples superficies.