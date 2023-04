La fresa es una sabrosa fruta rica en minerales y vitaminas que se consume en batidos, como postre con nata y en refrescantes ensaladas. La temporada de fresas va de febrero a junio, momento en el que se recomienda su consumo para disfrutar de todo su sabor y propiedades.

Lamentablemente, no todo son bondades en las fresas. Son jugosas, presentan un color muy llamativo y desprenden un aroma suave y delicioso... pero también es la fruta con más pesticidas. Por ello, es muy importante aprender a desinfectarlas correctamente, y así disfrutar de este manjar sin que suponga un riesgo para la salud.

Las frutas que se comen en su totalidad (fresas, melocotón, uvas, cerezas) deben lavarse antes de ser consumidas. No obstante, esto no siempre se hace de la manera correcta. Normalmente se suele pensar que con un poco de agua es suficiente, pero no es lo mismo eliminar los restos de suciedad de la fruta que eliminar los microorganismos y pesticidas dañinos que se encuentran en su superficie.

Cómo debes lavar las fresas

Lo primero que hay que hacer para desinfectar las fresas es lavarse las manos. De nada sirve este truco si se manipula la fruta con las manos sucias, ya que estas pueden transferir microorganismos a las piezas y estropear todo el proceso.

Una vez las manos limpias, se procederá a lavar las fresas con dos productos que todo el mundo tiene en su hogar, y que destacan por ser multiusos: el vinagre y el bicarbonato de sodio.

El vinagre, un poderoso aliado

El vinagre es un producto que tiene una infinidad de usos, sobre todo para la limpieza del hogar. Al ser un poderoso desinfectante natural, qué mejor manera de limpiar las fresas que con vinagre.

Para ello, hay que mezclar tres tazas de vinagre y una taza de agua, poner las fresas a remojo durante 5 minutos, enjuarlas después con agua fría y finalmente secarlas con papel de cocina. finalmente enguajarlas con agua fría.

Bicarbonato de sodio para eliminar pesticidas

Otra buena opción para eliminar los pesticidas de las fresas es el bicarbonato de sodio. El proceso es muy sencillo, basta con introducir las fresas en un colador y enguagarlas con agua fría, a fin de eliminar los restos de suciedad, para después introducirlas en un recipiente con una cucharadita de bicarbonato y dos tazas de agua. Al igual que el truco del vinagre, se dejarán reposar 5 minutos para luego enjuagarlas con agua fría.