Antes de arrojar una botella a la basura, se les puede dar una función que puede servir de gran utilidad para nuestro día a día. Esto sucede con las botellas de aceite que utilizamos para cocinar. Existen distintos usos que se le puede dar a una botella cuando se acaba: la podemos reciclar, volver a usar para verter otro líquido o seguir utilizándola en la cocina. Si optamos por este último, hay una función que llegará a sorprender a más de uno.

La utilidad que se le puede dar a la anilla de las botellas de aceite puede llegar a sorprender a más de uno. Se le pueden dar diferentes usos y, uno de estos, es como dosificador de aceite. Esta función sirve para verter una cantidad moderada de este ingrediente a nuestra comida y para resolver el problema de añadir una cantidad excesiva de aceite a la sartén.

Cómo retirar la anilla de la botella

A la hora de retirar la anilla de la botellas, debemos de tener cuidado de cómo la vamos a sustraer. Es muy importante ser cuidadoso y no utilizar la fuerza si no la conseguimos desenroscar el tapón. Lo más adecuado es seguir una serie de pasos. Lo primero que debemos hacer es retirar la anilla de la botella de aceite. En lugar de deshacernos de la arandela, cógela y ponla sobre el orificio de donde sale, pero al revés, es decir, la parte de la anilla debe quedar sobre el orificio recién hecho.

Una vez que esta parte se encuentre en dicha posición hay que oprimirla un poco. El objetivo de esto es hacer que la anilla quede por dentro de la botella y que la base quede justo en la base de la tapa de la botella. Finalmente, cuando esté puesto de la manera adecuada, tendrás listo tu dosificador de aceite. Al colocarlo de esta manera, queda en la posición perfecta para que este no se salga y, a su vez, no permita que el aceite se escape de la botella de forma abundante. Este sencillo truco puede servir de gran utilidad para aquellos que no sabían esta función de la anilla de las botellas de aceite.