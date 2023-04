Muchas personas recurren a la dietas para perder peso y poder estar bien físicamente. Pero para ello se debe ser constante y vigilar varios aspectos de nuestro día a día. Disminuir la ingesta de calorías, tener una rutina deportiva e ingerir agua son algunos de los complementos ideales para ayudar a nuestra perdida de peso cuando estamos en un periodo así. Tampoco hay que perder de vista las horas de sueño. Cuando no descansamos lo suficiente, nuestro metabolismo nota el descenso de los niveles de leptina y grelina.

Uno de los problemas de las dietas es encontrar menús variados y atractivos que no hagan caer en la monotonía. La ensalada es el alimento estrella, pero nos debemos de alimentar con otro tipo de nutrientes para que no nos cansemos. Llevar a cabo una dieta no implica reducir el consumo de otros alimentos. Los expertos recomiendan tomar legumbres, tres raciones de pescado a la semana y no dejar de comer carne, al poder ser magra. La fruta y la verdura son otros de los alimentos indispensables a la hora de llevar a cabo una dieta.

Para llevar a cabo una dieta hay que ser sacrificado y para ello hay varios alimentos que nos ayudan de forma saludable. Un ejemplo de estos son los batidos. Karlos Arguiñano tiene varios batidos betox que ayudan a adelgazar y evitan la ingesta de alimentos entre horas.

Paso a paso de la elaboración

Para elaborar este batido del chef vasco es necesario: dos kiwis, un plátano, dos manzanas Granny Smith, un limón, una cucharada de miel (a ser posible natural y unas hojas de menta. Cada alimento aporta una serie de nutrientes ideales para nuestro cuerpo.

La manzana aporta fibra, antioxidante y vitamina C ideal para proteger las células contra el envejecimiento. Los antioxidantes ayudan a mejorar la función cerebral y reducir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas. Además, este tipo de vitamina ayuda a reducir el colesterol, prevenir enfermedades del corazón y mejorar la salud de la piel.

El kiwi, al igual que la manzana, es rico en vitamina C, una excelente fuente de fibra, vitamina K y potasio. Esta fruta ayuda a estimular el sistema inmunológico y protege contra enfermedades. Este batido también está compuesto de plátano. Esta fruta es una buena fuente de potasio, lo que favorece a la salud cardiovascular al reducir la presión arterial. El potasio es ideal para los deportistas ya que mejora la resistencia y reduce los calambres musculares. También aporta vitamina B6, contiene antioxidantes como la dopamina y la catequina.