La lavadora es uno de esos electrodomésticos de los que nunca podríamos prescindir. No todo el mundo lo sabe, pero a menudo la colada no sale como nos gustaría porque la lavadora no está lo suficientemente limpia. Aunque el agua siempre fluye por las tuberías y el tambor, a menudo se acumula suciedad en los componentes, se deposita agua e incluso se crea moho. Por estas razones, siempre es muy importante mantener la lavadora limpia. No todo el mundo lo sabe, pero limpiarla es muy sencillo. Basta con seguir algunos consejos prácticos para que siempre funcione a la perfección. Limpiarla bien y a fondo no sólo garantiza que funcione bien, sino que también ayuda a que dure años. Veamos cómo hacerlo.