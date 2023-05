La mala costumbre de opinar sobre el estado físico de una persona se ha vuelto a hacer viral en Twitter después de la decisión de la usuaria @MayyRules de compartir en su cuenta una conversación de WhatsApp. En dicha captura de pantalla, un amigo le comentaba que "tenía tripita" en una foto que la joven había publicado en otra red social.

En un alegato de rabia por las palabras de la otra persona, la psicóloga, que se describe en su propio perfil como gamer y amante de Taylor Swift, escribió una publicación en Twitter que acumula 3,4 millones de reproducciones.

"Bienvenidos al mundo, las mujeres también tenemos tripa. ¿Cuándo será el día en el que se deje de opinar de cuerpos ajenos? No sabéis cómo puede afectar a la persona. Poned el ojo en vosotros mismos y dejadnos tranquilas a las demás", escribió la usuaria junto al pantallazo y la foto en cuestión por la que le habían criticado.

Su amigo Nacho inició la conversación en WhatsApp con un ataque directo hacia ella. "Vaya tripita te hacía el vestido maja. Fatal en la foto de Dani". La usuaria respondía ya de forma tajante. "Pues la que tengo". El hombre siguió incidiendo en el tema. "No jodas. Pues de poco te sirvió el gym eh. Ahí hay que hacer algo".

Fue en ese momento cuando @MayyRules explotó. "Ahí no hay que hacer nada y creo que no se debe opinar de cuerpos ajenos". Nacho pareció no entender que estaba ofendiendo a su amiga. "Coño no jajaja, si fueras una desconocida bueno, te lo compraría. ¿Pero teniendo confianza? Tripita suelta. Yo pensaba que no tenías tripilla ninguna".

Bienvenidos al mundo, las mujeres también tenemos tripa. ¿Cuándo será el día en el que se deje de opinar de cuerpos ajenos? No sabéis cómo puede afectar a la persona. Poned el ojo en vosotros mismos y dejadnos tranquilas a las demás. La foto en cuestión: pic.twitter.com/0OnO4DsFsZ — May. (@MayyRules) 1 de mayo de 2023

La usuaria decidió finiquitar la conversación con un párrafo algo extenso para WhatsApp. "Con más razón porque soy tu amiga y te estoy diciendo que me molesta y no me gusta que opinen de mi cuerpo. Es el que es y estoy orgullosa de él y eso a nadie le va ni le viene", concluyó.

La publicación ha tenido un impacto brutal en Twitter con miles de usuarios apoyando la decisión de @MayyRules de defender su cuerpo. Por último, la joven escribió otro tuit valorando la conversación que había tenido con Nacho. "Lo mejor es que le digo que me molesta y se la pela, se ríe".