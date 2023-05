Las latas de conserva son uno de los elementos comunes más típicos de nuestras despensas. Por su gran variedad, por su durabilidad, por su precio, son sin duda perfectas para tener guardadas y salvarnos la vida en cualquier momento. Podemos encontrar latas de todo tipo. desde pescado, carne, verduras o legumbres.

La principal ventaja es que no tienen fecha de caducidad, si no una fecha de "consumir preferentemente". Esta fecha no significa que el producto se caduque ese día, sino que el producto puede perder algo de sabor o de textura, pero consumirlo no será perjudicial para la salud.

La conserva que está generando controversia

Algunos usuarios han observado en algunas de conservas de legumbres, aquellas que vienen en un bote de cristal envasado al vacío, que la superficie se había ennegrecido, y muchos han llegado a pensar que estaba en mal estado.

Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Así lo afirma el tecnólogo alimentario Mario Sánchez en su cuenta de Twitter, para aclarar las dudas que pudiera haber. Ha publicado una imagen de un bote de lentejas en conserva en la que se puede ver como aquellas que están en la parte superior están negras, preguntándose si están en mal estado, y explicando por qué no lo están.

¿Lentejas en mal estado? 😳 ¡Pues no!



Este bote de lentejas en conserva muestra un color negro poco apetecible en su parte superior…



Pero al abrirse, la tapa hizo “pop”. Lo cual significa que el producto estaba bien conservado (al vacío) ⬇️ pic.twitter.com/sO26AIQtzQ — Mario Sánchez Rosagro 🧀 (@SefiFood) 8 de mayo de 2023

Según dice, el motivo de que esto ocurra se debe al líquido que contiene este tipo de conservas, llamado aquafaba, que no ha llegado a la parte superior de envase o que simplemente ha ido cayendo hacia abajo, por lo que la parte donde no está el líquido se oxida, y aunque tengan un color que las hace poco apetecibles, esa parte de las lentejas se puede comer sin problema.

Explica también que si al abrir el bote, suena el típico "pop", quiere decir que se ha mantenido correctamente el vacío, por lo que aunque tengan mal aspecto, no se han puesto malas. Una vez abierto el bote, aconseja consumirlas en un plazo de tres días.