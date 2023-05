Una de las mayores preocupaciones de gran parte de la sociedad es el de llevar una buena alimentación, para tener un cuerpo bien nutrido a la par que sano y sin sobrepeso. Para ello, existen mil métodos, dietas, consejos y estilos de vida que pueden ayudar, y cada vez hay más teorías sobre qué alimentos nos ayudan a adelgazar y cuáles no.

Algo que parece que ha quedado atrás es la idea de dietas que nos hagan pasar hambre para conseguir el objetivo de adelgazar. Y es que lo más aconsejable es llevar una dieta equilibrada y muy variada, combinada con ejercicio físico.

Uno de los grandes mitos que ahora se está desmontando, es el de que lo mejor para no engordar es no cenar. Si la ingesta que se realiza por la noche no es muy abundante y se compone de alimentos sanos, es totalmente recomendable cenar algo. Y los nutricionistas recomiendan ahora un alimento como postre perfecto para comer antes de irnos a la cama.

Además, se dice que desde la pandemia, el estilo de vida de la mayoría es más sedentario, por lo que conviene buscar alimentos que nos sacien pero que no engorden, evitando sobre todo las salsas, los platos de comida preparada que suelen tener alto contenido en grasas saturadas, y carnes como la del cerdo o el cordero.

La fruta de temporada que es tan recomendable

Se trata de una de las frutas que más gustan a los consumidores en general y cuya temporada comienza ahora. Las fresas son ese alimento que tanto recomiendan los nutricionistas para ingerir aunque sea por la noche, pues son en un 80% agua, por lo que se puede comer gran cantidad, sintiendo que estamos saciados pero sin consumir nada que engorde realmente.

Como postre perfecto aconsejan acompañar esta deliciosa fruta con yogur natural, alimento que también es bajo en calorías y que combina a la perfección con la fresa. De este modo, será posible terminar el día con un postre rico, saludable y equilibrado, que ya aconsejan cientos de nutricionistas, aprovechando el inicio de la temporada de la fresa.