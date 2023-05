Aunque el calor se resiste a llegar en los últimos días, lo cierto es que el verano cada vez se encuentra más cerca y, con él, las temperaturas más elevadas propias de la estación estival.

Esta subida de las temperaturas es más problemática en unos sitios que en otros. Sin embargo, en todos es común la búsqueda de soluciones para aliviar el calor.

El aire acondicionado es un bien al que no todo el mundo puede tener acceso. Por ello, en muchas ocasiones conviene buscar alternativas algo más económicas y accesibles, como es el caso de los ventiladores. Los de mano son opciones todavía más accesibles y que consiguen neutralizar el sudor. Un pequeño dispositivo portátil, que funciona a pilas o con batería recargable normalmente, que se usa para generar una corriente de aire que nos alivie el calor y la sudoración derivadas de las altas temperaturas.

Cómo funciona

Mediante el suministro energético correspondiente, ya sean pilas desechables o batería recargables con puerto USB, este ventilador portátil mueve la corriente de aire a través de un pequeño motor eléctrico haciendo uso de la fuerza centrífuga. Normalmente, el rotor está encerrado en una cubierta y, al girar las aspas, empuja el aire hacia los bordes de la cubierta.

Ventajas e inconvenientes

Entre las primeras destacamos:

Total portabilidad

Precios económicos

Diversidad de modelos

Muy ligeros

Se pueden guardar en cualquier hueco de la bolsa o mochila

No hacen mucho ruido

Gran facilidad de uso

Consume muy poca energía

Ofrecen distintas intensidades de aire

Sobre las desventajas la principal es que su potencia es limitada respecto a los modelos de mayor tamaño.

Cuatro intensidades: Vruska

Ocupa el liderato un modelo que aúna destacadas cualidades para ganarse este puesto. La resistencia de su material, la variedad de intensidades del flujo de aire, el ángulo de giro y un razonable precio son algunas de ellas.

Entrando al detalle, se trata de un ventilador de mano que cuenta con cuatro distintos niveles de generación de aire. En concreto se designan como viento suave, natural, frío y fuerte. En cuanto al material principal de fabricación responde a la tendencia generalizada ya que usa plástico ABS del que ya hemos mencionado sus características.

Como referencias cuantitativas, cuenta con una longitud de 20 cm con un peso de poco más de 150 gramos, ligero pero no tanto en su gama. Otra de las ventajas a destacar es su óptima autonomía (se carga con un cable USB). Así, bastan dos horas de conexión para tener entre tres y diez de uso en función de la frecuencia de uso. Se le puede incorporar un discreto soporte que sirve de base para usarlo también sobre una superficie plana. Puedes adquirirlo en este enlace.

Versión mini: Vemont

Si ya de por sí una de las características principales de estos ventiladores de mano, como no podía ser de otra manera, es su pequeño tamaño, en este caso se supera con poco más de once centímetros de largo. Como se corresponde a estas medidas su ligereza es máxima con tan solo 65 gramos de peso. Un ventilador casi de juguete, de hecho es muy apropiado para niños ya que no entraña riesgo, pero que tiene prestaciones estándar.

Así, incorpora tres niveles de intensidad en el aire (natural, frío y viento fuerte) que se cambia de manera sencilla apretando de manera repetida el botón de encendido. Se alimenta a través de un puerto micro-USB y necesita sobre hora y media para contar con una autonomía variable entre las tres y las cinco horas.

Como es lógico por su versión mini, la potencia es menor que en los estándar con 2,5W. Su precio es menos mini que su tamaño, aunque resulta económico como los es la gama en general. Puedes comprarlo en este enlace.

Con mango-soporte: Koopao

Una alternativa que se adscribiría a los que hemos denominado ventiladores bi-funcionales ya que su mango se adapta para llevarlo en la mano y, tras un sencillo plegado, también para apoyarse en mesa o superficie. A esta apreciable cualidad suma otras de importancia como sus cinco velocidades que se ajustan también con presiones repetidas del botón de encendido.

Recargable a través de USB tiene una amplia horquilla de autonomía que puede ir desde las tres horas si se usa de manera continuada hasta casi un día si se hace de manera muy espaciada. La cubierta del rotor se puede abrir de manera muy sencilla para facilitar la limpieza del dispositivo. Precio en la media. Es decir, bastante asequible. Aquí puedes comprarlo.

Material

Sin duda, el plástico y sus derivados prácticamente monopolizan la fabricación de las carcasas. Entre estos podemos destacar el acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), un termoplástico que se obtiene con la combinación de tres componentes distintos y que se caracteriza por su resistencia.

Qué tipos hay

Como ya hemos apuntado, es una gama que cuenta con variedad de modelos, aunque por opciones de diseño podemos distinguir los siguientes: