El cuarto de baño es uno de los rincones de la casa que más tienden a usarse y, por tanto, a ensuciarse. Al fin y al cabo, es un espacio clave en la intimidad y el cuidado personal. Las humedades y la suciedad son habituales en esta estancia a la que hay que dedicar tiempo suficiente a la semana para devolverles un aspecto decente y que invite a usarlo sin reparo. Pero hay zonas y elementos que pasan más desapercibidos, pero cuya limpieza también es clave.

A los clásicos trucos “de la abuela” que se transmiten boca a boca y de generación en generación se les ha unido en la era de Internet los consejos que invaden las redes sociales. Aunque muchos de ellos resulten poco fiables por lo disparatados que parecen, a menudo funcionan y así se demuestra en cada vídeo. Cada vez parece más sencillo solucionar pequeños problemas o limpiar las zonas de más difícil acceso. Y es que en muchas ocasiones no será ni necesario hacerse con productos de limpieza específicos; bastará con algunos elementos que podrás encontrar por la cocina.

No obstante, este producto que ha ganado popularidad sí que se obtiene en una tienda. Y es que las juntas de los baños acumulan rápidamente suciedad; algo evidente para la vista debido a su color. La sensación de limpieza que transmite el blanco se transforma rápidamente hacia tonos oscuros a medida que pasa el tiempo. Devolverle su color ayudará a aumentar la sensación de claridad del baño y la percepción de ser una sala a estrenar. Los rotuladores para juntas contienen lechada en su interior, una mezcla típica utilizada para el rejuntado tanto de baldosas como de azulejos. Este elemento se usa para sellar las juntas y evitar que se cuele el agua y la suciedad.

Para aplicar este producto, que se puede encontrar en Amazon por 9,99 euros, debes limpiar en primer lugar la zona en la que lo vas a aplicar. En cuanto se seque -no deja huella cuando pasas el dedo- estará listo. Eso sí, has de tener en cuenta que no todos los rotuladores rellenan, ya que algunos simplemente pintan por encima.