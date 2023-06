Los españoles somos peculiares para muchas cosas y una de ellas es para algo tan normal y mundano como ir en avión. Hasta para eso damos la nota.

Una azafata de vuelo, en su cuenta de Tiktok, ha aprovechado su experiencia para hablar de cómo se comportan los españoles comparados con otros europeos, ya que ha cubierto muchas rutas y ha tenido en los aviones a decenas de nacionalidades distintas. Por eso ha hecho un croquis de los hábitos de comportamiento de los españoles en los aviones.

Y estamos seguros de que una de las cosas que solo los españoles hacemos en el avión es de las más irritantes e incomprensibles.

El vídeo, de la usuaria @Ainoasserrano, se ha hecho viral y no es para menos. De hecho, advierte de que lo que ha visto de los españoles "os juro que jamás en otro país lo he visto".

Lo que solo hacemos nosotros es aplaudir al aterrizar, lo cual indigna a la azafata: "¿Qué nos pasa? ¿Por qué? No tiene ningún sentido, no es como cuando te bajas del autobús y dices gracias al conductor. O sea, aplaudir en un aterrizaje es como... os lo juro que no lo he visto en ningún otro país, en ninguna otra nacionalidad", asegura.

De hecho, aplaudir en el aterrizaje suele ser objeto de memes en las redes sociales a la hora de hablar mal de los españoles.

"Hermandad del puño cerrado"

Por otra parte, también ha revelado otro comportamiento que solo tenemos los españoles y es que, por norma general, no consumimos nada en el avión y tenemos muy interiorizado que los viajes son low cost.

"Los españoles, en comparación, por lo menos con ingleses, escoceses y tal, no consumimos dentro del avión, no pedimos nada a no ser que sea agua o, como mucho, un café", dice. Por eso, agrega, "somos un poco de la hermandad del puño cerrado".

Y otro aspecto negativo que tenemos es que "nos quejamos de todo". En el resto de Europa son más transigentes, pero en España tenemos que decir que el café está muy caliente o muy frío o si el avión se retrasa un minuto en despegar. Por último, también asegura que gritamos, que hablamos demasiado fuerte.