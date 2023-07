El verano puede ser un quebradero de cabeza para todas aquellas personas que no toleran bien el calor, pero no son los únicos que lo pueden pasar mal en la casa. Quien tenga mascotas, ya sea perro o gato, sabe que cuando las temperaturas suben nuestros compañeros lo pasan mal y no es raro encontrarlos en el lugar más fresco del hogar.

Los remedios son variados. Desde refrescar al animal en la ducha (algo para nada sencillo en el caso de los gatos) hasta tratar de llevarlo a la estancia con mayor confortabilidad. Este punto es clave para asegurar que tengan las condiciones óptimas de temperatura y no sufran golpes de calor Conseguir que nuestras mascotas se mantengan en condiciones óptimas de temperatura no es sencillo en plena canícula, por eso es importante estar atentos a que tengan siempre agua fresca disponible y evitar sacarlos a pasear en las horas más cálidas del día. El 'zasca' de un hostelero a un cliente que protestó porque dejasen entrar perros: "Su visita es más agradable que la tuya" La solución, en Amazon La noche es un momento crítico cuando los termómetros están disparados y ahí pueden llegar nuestra mayor preocupación: ¿cómo garantizar el descanso de nuestra mascota? Para responder a esa pregunta, Amazon comercializa un producto que puede ser una muy buena solución. Se trata de una cama elevada sobre una estructura metálica y tela fina que ayuda a que el aire se mueva por debajo para que la temperatura sea menor. Está fabricada con un tejido transpirable y un marco duradero de hierro en color negro. Es ideal para mascotas de cualquier tamaño, aunque está especialmente recomendada para razas grandes de perro, porque soporta bien su peso, se´gun la descripción del producto. ¿Sanidad pública para las mascotas en España?: "Sería muy positivo, pero parece un ideal inalcanzable" Hay tres tamaños distintos en función de la talla, aunque la mayor disponible es de 30 x 80 x 19 cm para la estructura y de 112 x 82 cm para la malla que actúa como cama. A su favor cuenta con la facilidad para limpiar los pelos de la tela, permitiendo mantener buena higiene si la mascota suelta mucho pelo. Se puede desmontar fácilmente para que puedas lavar la parte superior en la lavadora de forma más cómoda. Y, si quieres, también para guardarla durante el invierno, por si prefieres utilizar otra cama más caliente durante la época de frío. El precio de esta cama es de 33 euros. Puedes comprarlo bajo el nombre "Amazon Basics Cama para perros, elevada refrescante para mascotas".