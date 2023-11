El lavavajillas es uno de los mejores inventos en lo que a electrodomésticos se refiere. Con solo apretar un botón, nos ahorramos esa tediosa tarea de fregar los platos. Una labor que muchas veces solo podemos realizar en horas intempestivas, por culpa del trabajo u otras obligaciones.

Pero todo haz tiene su envés, y aunque es cierto que el lavavajillas nos ahorra tiempo, también implica diversos gastos. No solo por el agua caliente y la electricidad, sino también porque necesita de pastillas de detergente y cristal abrillantador para funcionar correctamente. Al menos hasta ahora...

En nuestra sección de Vida y Estilo siempre te presentamos los mejores trucos para el hogar y las claves para ahorrar un poco más todos los meses. Por eso, una vez más, te contamos la solución defintiva para ahorrar en productos de lavavajillas. Una sencilla práctica con la que lograrás que tus platos y vasos queden relucientes sin gastar un solo euro en pastillas de detergente o abrillantadores. El truco del vaso.

En qué consiste el truco del vaso

El truco del vaso, la alternativa más económica a las pastillas de lavavajillas, tan solo precisa de dos productos que cualquiera tiene en su casa: vinagre blanco y bicarbonato de sodio. Tanto el vinagre como el bicarbonato destacan por su gran potencial limpiador (y multiusos), por lo que no es de extrañar que la combinación de ambos resulta infalible en la limpieza de la vajilla.

No obstante, es importante seguir los pasos correctamente, por muy sencillos que resulten. Asimismo, conviene recordar que los platos deben aclararse antes de colocarlos en el lavavajillas, a fin de no provocar una avería. El aparato sirve para limpiar los platos, no para hacer desaparecer la comida.

Cómo funciona el truco del vaso

El truco del vaso es muy fácil de poner en práctica. En primer lugar, deberás espolvorear media taza el bicarbonato de sodio por todo el lavavajillas, especialmente en el fondo, las rejillas y el cubertero. Una vez hecho esto, llenaremos un vaso con vinagre y lo colocaremos en el centro de la rejilla superior del aparato.

Para finalizar, solo habrá que iniciar un programa de lavado y aguardar a que la efectiva mezcla surta efecto. Si los hemos colocado correctamente en el interior del electrodoméstico, los platos y vasos saldrán relucientes y sin un ápice de grasa. Una vez aprendido el truco, ya solo queda ponerlo en práctica y observar por qué se ha vuelto tan viral en este último tiempo. Sin duda, nuestros bolsillos lo agradecerá.