Amazon es el gigante del comercio online indiscutiblemente y, navegando entre su grandísimo, gigantesco y mastodóntico catálogo de productos te puedes encontrar verdaderas gangas.

Ahora bien, hay algunas que son conocidas... pero otras no tanto. Está la sección de productos reacondicionados de Amazon, que son aquellos, sean tecnológicos o no, que han sido devueltos con algún defecto, se han arreglado y se vuelven a poner a la venta por menos dinero.

Y luego hay una sección específica en la portada con descuentos efímeros, que duran un día o tan solo unas horas y que son jugosos, pero en productos muy seleccionados.

Pero hay una sección secreta a la que no todo el mundo sabe acceder y que tiene grandes descuentos. Lo cuenta en un reel de Instagram el usuario '_enriquemarin'.

"No compres nada más en Amazon sin saber este truco", comienza relatando. Y no, no es Amazon Warehouse, que es la sección de productos reacondicionados. "Me refiero a los productos en overstock", es decir, aquellos que cuentan con demasiado stock y hay que darles salida a menos precio.

Se refiere a Amazon Outlet y puedes acceder simplemente haciendo esa búsqueda en Google, es decir, poniendo 'Amazon Outlet' en el buscador.