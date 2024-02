El amor es el sentimiento más fuerte que existe, pero no siempre es maravilloso. No idealices las relaciones amorosas porque solo son perfectas en las películas de princesas. Déjame decirte que muchas personas sienten carencias o vacíos en el amor, tengan o no una pareja sentimental. Por suerte, existen especialistas que, con sus técnicas y consejos, podrían ayudarte a recuperar la ilusión por tener un amor bonito pero real.

¿Tu pareja no te hace feliz? ¿Sientes que estás con la persona incorrecta? ¿Tu ‘media naranja’ está con otra persona? ¿Alguien te hizo sufrir y no quieres que encuentre el amor? ¿Quieres separar a una pareja tóxica que no se está haciendo bien? Sea cual sea tu caso, la solución seguramente esté en los rituales de Alicia Collado.

Los rituales de amor son más utilizados para tratar de unir a dos personas, pero su poder es tan grande que también podrían llegar a separarlas, si es lo que deseas. Asegúrate de estar totalmente seguro de todos los pasos que vayas a tomar y de hacerlo de la mano de verdaderos profesionales en esoterismo, como los de Alicia Collado. Ellos te acompañarán en todo momento y te ayudarán en todo lo posible para que tu deseo se haga realidad. Confía en el equipo de Alicia Collado, porque tienen el ritual perfecto para ti.

¿Qué son los rituales para separar a dos personas?

Desde hace mucho tiempo, los rituales esotéricos son una práctica muy conocida que puede tener muchos fines distintos: dinero, amor, salud, trabajo, etcétera. Sin embargo, en la mayoría de los casos tienen como objetivo hacer realidad un deseo amoroso. Estos rituales podrían ser el empujón que necesitas para curar tu corazón herido, volver a creer en el amor y experimentar una vida amorosa plena.

Todos sabemos que no existe la perfección en el amor, pero si tu vida amorosa no te hace sentir pleno, es el momento de hacer un cambio de rumbo en tu camino. Un cambio que puede ser desde tratar de conseguir que la persona deseada se sienta atraída por ti, a solucionar los problemas presentes en tu relación, hacer que recuperes a tu ex pareja, o incluso podría llegar a servir para separar a dos personas o alejar a alguien de ti.

Sí, lo has leído bien. Quizás no lo sabías, pero los hechizos o rituales podrían ser capaces de separar a dos personas. Para que esto se pueda llegar a cumplir, deben ser realizados por verdaderos especialistas con experiencia. Así, pueden ser la mejor forma de separar a una pareja, sin que tú tengas que hacer ningún tipo de esfuerzo más que dejarte ayudar y aconsejar por quienes saben de verdad cómo hacerlo.

¿Para qué sirven los hechizos para separar a una pareja?

Aunque todos queremos que nunca nos falte el amor, es cierto que alcanzar una relación estable, sana y sincera no es un camino fácil en muchas ocasiones. Hay muchos obstáculos y problemas que pueden interponerse entre tú y tu deseo. Pero, por suerte, existen los hechizos de amor que podrían llegar a conseguir separar a dos personas, convirtiéndose en tu mejor aliado para alcanzar esa relación amorosa que tanto te gustaría.

Es posible que tengas una relación y te hayas dado cuenta de que esa persona no es para ti; puede que con tu actual pareja no sientas esa plenitud y felicidad que deberías sentir; quizás la persona de la que estás enamorado ya tiene pareja; puede que alguien te hiciera sufrir y crees que no se merece ser feliz con su nueva pareja; o incluso conoces una relación tóxica que tendría que acabar.

Para todas estas situaciones, los hechizos para separar a dos personas podrían ser perfectos. Si te sientes identificado, con la ayuda adecuada y un buen hechizo de amor, podría ser posible que tu historia en el amor tenga un nuevo comienzo para que te haga plenamente feliz.

¿Quién es Alicia Collado y por qué confiar en sus hechizos para separar a dos personas?

¿Buscas un cambio en tu vida? No sigas esperando de brazos cruzados y da el primer paso hacia tu objetivo. La elección del profesional que va a realizar tu hechizo es una de las cuestiones más importantes a tener en cuenta. Siempre hay que contar con un buen equipo de profesionales y expertos en esoterismo para obtener las mayores garantías de éxito. Este equipo, sin duda, lo vas a encontrar en Alicia Collado.

Alicia Collado es el equipo esotérico multidisciplinar mayormente reconocido. Presta servicios referentes de videncia y esoterismo, posicionándose como líder en amarres de amor en todo el mundo. Un éxito que se sustenta en los más de 10.000 casos tratados y los muchos años que llevan ayudando a personas como tú a conseguir sus objetivos. La profesionalidad y el gran conocimiento en hechizos de todo su equipo te ofrece la garantía de que recibirás un servicio idóneo adaptado a tu necesidad particular.

Los rituales para separar a dos personas de Alicia Collado son los más demandados del mercado por su alta efectividad. Por eso, sus hechizos pueden ser la ayuda que necesitas para tratar de dividir a la pareja. Muchas personas ya han realizado alguno de sus hechizos con ese mismo objetivo, tú puedes ser el siguiente. Solo tienes que dejarte guiar por los especialistas, confiando en su experiencia y profesionalidad. Ellos se encargarán del resto. No dudes de que harán todo lo posible para tratar de que tu deseo se cumpla.

Los hechizos más demandados de Alicia Collado para separar a dos personas

El equipo de Alicia Collado lleva a cabo multitud de rituales de amor para muchos objetivos distintos. Pero, sin duda, los que pretenden separar a dos personas son unos de los hechizos que más éxito tienen entre sus clientes. En concreto, los más demandados son: Vudú Candomblé de 7 nudos, La Santa Muerte de separación y San Alejo. Serán los especialistas quienes te aconsejen cuál de ellos podría llegar a ser el más indicado para ti, pero te cuento en qué consisten…

Vudú Candomblé de 7 nudos

Con un nombre tan curioso, el ‘Vudú Candomblé de 7 nudos’ se trata de un hechizo de amor de Alta Magia, un ritual potencial y extremadamente efectivo que Alicia Collado ha sabido desarrollar gracias a sus continuos estudios e investigaciones en las diferentes ramas del esoterismo. Desde Alicia Collado, definen este amarre como la “bomba esotérica del siglo”, al tratarse de uno de los más completos.

Las opiniones de las personas a las que le han realizado este ritual lo dejan claro: es uno de los más eficaces para separar a dos personas. Se puede realizar con muchos fines distintos, siempre relacionados con el aumento de la suerte, ya sea en el amor, el dinero, la salud o en que se cumplan tus deseos. Por eso, el Vudú Candomblé es muy eficaz para luchar por tratar de conseguir que una pareja se distancie. Este ritual es uno de los amarres de amor más solicitados por su ansiada efectividad.

La Santa Muerte de separación

Pese a su nombre, el amarre ‘La Santa Muerte’ no tiene ningún tipo de relación con la magia negra u otros rituales oscuros. Se trata de una práctica basada en la enumeración de peticiones positivas, que pueden ser un máximo de nueve y tratar el mismo tema o diferentes cuestiones. Todo dependerá del objetivo que busque el solicitante. No obstante, no debes abusar del uso de este ritual, porque en exceso podría perder su efectividad.

‘La Santa Muerte’ es considerado como un amarre muy potencialmente poderoso, y extremadamente eficaz para muchos fines, pero sobre todo cuando tu objetivo es separar a dos personas y que tu ser amado vaya a ti. Sin embargo, su realización es bastante compleja, por lo que este ritual en concreto requiere un conocimiento muy avanzado del sector, y una dilatada experiencia, como es el caso de los profesionales del equipo de Alicia Collado.

San Alejo

¿Alguna vez has deseado que una persona desparezca de tu vida? ¿Solo te transmite cosas negativas? ¿Estás mejor sin esa persona? ¿Quieres que se aleje y no vuelva a molestarte más? El ritual de San Alejo de Alicia Collado es el remedio que estás buscando. Este hechizo es algo diferente a los otros dos, porque además de intentar separar a una pareja, lo que busca es alejar a personas de tu vida y de tu entorno.

Este ritual es muy poderoso y está avalado por muy buenas valoraciones. Gracias a Alicia Collado podrás decir adiós a esa pareja o ex pareja que no te conviene tener cerca, que no te aporta nada bueno y prefieres alejar de una vez por todas. Así como a esa tercera persona que no deja que vuestra relación prospere. Con el ritual de San Alejo podrías tratar de lograr ese cambio en tu vida, dejando en el pasado a esa persona que no te hace bien, incluso consiguiendo olvidarla por completo para que comiences un nuevo capítulo.

Cómo hacer un ritual para separar a dos personas muy fácil

Con el conocimiento y la experiencia que le proporcionan los miles de casos tratados, el equipo de profesionales en esoterismo de Alicia Collado te ofrece en exclusiva los pasos que debes seguir para intentar hacer un hechizo para separar a dos personas. Un ritual muy fácil de hacer, pero muy potencialmente eficaz, que ya habría ayudado a muchas personas a conseguir este objetivo.

Ten claro tu objetivo

El amor puede ser en ocasiones un concepto tan complejo que nos cuesta entenderlo. A veces sentimos un vacío en el corazón, pero no sabemos realmente qué es lo que necesita. Es posible que hayas pasado por una separación, que tu amor no sea correspondido o que eches de menos sentirte amado. Son muchas las causas que te pueden hacer sentir ese vacío, pero no siempre lo tenemos claro.

Por eso, Alicia Collado te asegura que una de las cosas más importantes antes de llevar a cabo cualquier ritual amoroso es tener claro qué es lo que nos está pidiendo nuestro corazón, qué necesita. Invierte el tiempo que sea necesario en conocerte, saber en qué momento te encuentras y qué es lo que realmente puede hacer que esa desagradable sensación se esfume. Así, con un objetivo claro y bien definido será mucho más fácil que se llegue a cumplir.

Consulta con un profesional del tarot

Desde mediados del siglo XV, muchas civilizaciones de toda Europa han utilizado el tarot como herramienta de adivinación por sus múltiples beneficios. Esta curiosa y conocida técnica permite obtener intuiciones o conocimiento sobre el pasado o el presente, pero también nos brinda la posibilidad de leer el futuro. Por eso, las cartas del tarot te pueden ofrecer información muy útil en tus rituales amorosos, advirtiéndote de algunas cuestiones que pueden ser determinantes para que consigas tu objetivo.

Antes de hacer tu hechizo, Alicia Collado te aconseja solicitar una consulta con uno de sus profesionales del tarot, totalmente capacitados y con la experiencia de haber tratado miles de casos, que garantiza un servicio de calidad. Ellos y ellas pueden aclarar todas tus dudas y desvelar toda aquella información aparentemente oculta para nosotros. Este sencillo paso puede facilitarte el camino para poder intentar separar a dos personas, sin ningún tipo de esfuerzo.

Realizar una limpieza energética y espiritual

Las limpiezas energéticas y espirituales son unos rituales muy eficaces para intentar equilibrar nuestra energía y alejar de nosotros toda clase de negatividad o maldad que nos rodee o aceche. Esa mala energía puede ser la causante de que te sientas bloqueado, no puedas avanzar, arrastres pesos en tu día a día o no te sientas en paz. Estas sensaciones negativas también podrían llegar a impedir que tu hechizo para separar a dos personas llegue a funcionar. Ahora es muy sencillo deshacerte de todo lo que obstaculiza tus deseos con las limpiezas energéticas.

Además de en otros rituales y hechizos, Alicia Collado también es número 1 del mundo en limpiezas energéticas y espirituales, no solo para ti sino también para tu hogar o tu negocio. Su equipo pone a tu disposición las técnicas más vanguardistas y potencialmente efectivas para tratar de desbloquear tu espíritu. Decide vivir en paz cuando esas dos personas estén lejos con la ayuda de las limpiezas espirituales de Alicia Collado.

Visualizar la separación y el alejamiento de la pareja

Seguro que has escuchado muchas veces eso de que cuando crees de verdad en algo, lo acabas atrayendo y finalmente ocurre. Pues con los rituales de amor ocurre exactamente lo mismo, especialmente cuando lo que buscas es separar a dos personas. Cuando vayas a hacer un hechizo de separación, debes focalizarte en visualizar la separación y el alejamiento de la pareja. Así todo podría llegar a funcionar mucho mejor, llegando a ser mucho más eficaz.

Hay que confiar en que el hechizo va a funcionar. Pensar en lo feliz que vas a ser cuando consigas que esa persona esté al fin contigo, o simplemente que esas dos personas dejen de ser la pareja unida y radiante que aparentan. Tu empeño por visualizarlo, con un toque de magia de los expertos de Alicia Collado, podría terminar consiguiéndolo. Visualizarlo siempre con confianza y con una actitud positiva es fundamental. Si no eres capaz de imaginarlo, difícilmente tu deseo se convierta en realidad.

Escoger bien un hechizo para separar a dos personas

Contar con un equipo profesional y experimentado como el de Alicia Collado, lleva de la mano la garantía de que vas a ser asesorado de la mejor manera posible. En Alicia Collado analizan, de forma gratuita, todos los casos que buscan sus hechizos según su situación personal. Nunca siguen un método único. Saben que cada persona tiene unas necesidades particulares, por lo que cada caso tiene garantizado la personalización de su propio hechizo amoroso.

No cualquier persona puede saber qué ritual podría llegar a ser el adecuado para ti. Esa labor la deben llevar a cabo profesionales capacitados y con experiencia como los de Alicia Collado. Desde su equipo son conscientes de que las personas son complejas y diferentes, por lo que sus emociones también lo son. Por eso, es fundamental concretar y adecuar para cada persona. Desde Alicia Collado te recomendarán el ritual que mejor podría encajarte y que podría hacer que obtengas mejores resultados para tratar de conseguir separar a la pareja.

Llevar a cabo el hechizo para separar a dos personas

Una vez has llegado hasta aquí, ya tienes tus objetivos bien definidos, has consultado el tarot, te has desecho de malas energías, has visualizado tu objetivo y has elegido el ritual con el asesoramiento del equipo de Alicia Collado, ya estás listo para llevar a cabo el hechizo que podría separar a las personas que quieras. Todos los pasos son muy sencillos, pero en este realmente tú no tienes que hacer nada.

Asegúrate de confiarle este paso tan importante a verdaderos profesionales esotéricos. El equipo de Alicia Collado cuenta con multitud de hechizos perfectos para este fin. Algunos de los más demandados son: Vudú Negro, Santa Muerte de separación y San Alejo. Aunque, llegados a este punto, ellos ya te habrán ayudado a elegir el ritual que más encaja contigo. Cuando los profesionales lleven a cabo el hechizo, ya solo quedará que su magia haga efecto. Aun así, hay más pasos que puedes hacer para que el hechizo cobre aún más fuerza.

Enfócate en ti y cuídate

El ritual ya está hecho. Ahora tú solo puedes darle ‘un empujón’ y hacer que gane fuerza para que aumente la probabilidad de que termine funcionado. Y te preguntarás, ¿cómo puedo hacer esto? También es muy sencillo. Alicia Collado solo te pide que te enfoques en ti mismo, valorando lo mucho que vales. Sí, así de simple. Porque si tú estás bien y te esfuerzas por seguir así todo fluirá mucho mejor hasta intentar conseguir el efecto del ritual.

Alicia Collado te propondrá muchas opciones para que cuides de ti. Una de ellas es, por ejemplo, que te prepares un baño relajante. Al final, debes mantenerte relajado y con una actitud positiva, pensando en el objetivo que estás buscando y así podrías llegar a conseguir que la efectividad del ritual aumente. Enfócate en ti y cuídate, sigue con tu vida normal mientras esperas a que el ritual haga efecto y la pareja se acabe separando.

Realizar un seguimiento del caso con el tarot

Durante el proceso de tu ritual, el tarot ya te habrá servido de ayuda, dándote a conocer cuestiones que pueden haber sido determinantes para llegar hasta aquí. Sin embargo, en cualquier ritual esotérico, tu implicación es muy importante en el camino hacia tu objetivo. Aunque dejes actuar al hechizo, aumentar tu interés y mantenerte cerca del proceso puede ser muy beneficioso para que su efectividad sea mayor.

De este modo, el tarot vuelve a aparecer en la partida, pues el equipo de Alicia Collado te aconseja que realices un seguimiento de tu caso a través del tarot. Sus videntes profesionales harán que tu vínculo con el hechizo se mantenga siempre vivo y fuerte. Además, las cartas podrán aclarar las dudas que te puedan surgir, y podrán hacerte ver cómo está progresando el hechizo para que tengas siempre consciencia del momento en el que se encuentra tu caso.

Seguir los consejos de los especialistas

Dejarnos asesorar siempre es fundamental. Al final, quienes saben verdaderamente cómo funcionan los hechizos para separar a dos personas y cómo puedes conseguir que sean efectivos son los profesionales capacitados y con experiencia, como los de Alicia Collado. Por eso mismo, seguir los consejos de los especialistas es fundamental durante todo el proceso, tanto antes de haber realizado el ritual como después de hacerlo.

Asegúrate de que sigues estos pasos que te desvela en primicia el equipo de expertos de Alicia Collado, para que por fin tu hechizo pueda separar a esa pareja. Si de verdad quieres conseguirlo, anímate a probar sus populares rituales para que te ayuden a intentar alcanzar la vida que te mereces.

Alicia Collado te recomienda, además, tener una primera consulta para que puedan evaluar tu caso y aconsejarte de manera personalizada. En todo momento estarán ahí para acompañarte y ayudarte a que puedas conseguirlo, dándote los mejores consejos y guiándote en tu camino hacia la felicidad. No esperes más y confía en Alicia Collado.