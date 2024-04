Ver el vaso de la cerveza medio vacío: el nuevo miedo entre los amantes de esta bebida

La cerveza es casi una institución en España y en muchos lugares del mundo. Como compañía en una reunión de amigos, acompañada de una buena tapa o para pasar un día en la playa o en el campo. Cada vez son más las personas que consumen esta bebida en nuestro país.

Podríamos afirmar que "a casi todo el mundo le gusta la cerveza", pero no a todos la misma. Hay personas que prefieren consumir la que se produce en su tierra; otras se convierten en auténticos catadores y deciden probar una rubia elaborada en otro país y hay otros que deciden animarse y probar las cervezas artesanas. Eso sí, según indican los expertos y algunos estudios, una buena cerveza siempre se debe tomar y servir bien fría.

En nuestro país, la cerveza sirve como fuente y centro neurálgico de todo tipo de planes, eventos y costumbres sociales. Desde las reuniones con amigos en una terraza al aire libre, hasta las celebraciones familiares, la cerveza es una compañera constante en la vida cotidiana de muchas personas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el consumo de cerveza a diario puede tener un impacto significativo sobre la salud.

Consumida con moderación y de forma responsable, la cerveza puede tener ciertos beneficios para el organismo. Por ejemplo, el consumo moderado de esta bebida puede tener efectos positivos en la salud cardiovascular. Diversos estudios han probado que puede contribuir a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, como enfermedades del corazón y accidentes cerebrovasculares, debido a sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Pero debemos de tener en cuenta que existe una fobia que se produce cuando nos acabamos nuestro vaso de cerveza y lo vemos vacío.

Qué es la cenosilicafobia

En los últimos tiempos, los expertos y fabricantes de cerveza hacen referencia en algunos sitios web a la cenosilicafobia o, lo que viene a ser lo mismo, el medio de ver el vaso medio vacío. La mayor parte de las veces se relaciona con la acción de ver la copa o la jarra sin ningún tipo de bebida alcohólica. Sin embargo, no hay ninguna referencia fiable de cómo surgió esta fobia.

Cuando las personas, que sufren este miedo, ven su vaso vacío, necesitan llenarlo cuanto antes y animan al resto de personas que tienen a su alrededor a hacerlo. En cualquiera de los casos, se habla de que la mejor forma de superar ese malestar es volver a llenar la jarra y volver a beber.

Por otro lado, no podemos ignorar que la cenosilicafobia no está reconocida por ningún organismo médico, ni tampoco aparece catalogada de manera oficial entre los problemas psicológicos y enfermedades mentales. Por lo que no está considerada como una fobia.