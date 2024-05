El secreto para limpiar el baño sin olvidar lo importante: la zona prioritaria la que no se le presta atención

El baño puede que sea una de las estancias más importantes de la casa y en donde conseguimos mantener la higiene personal. Precisamente, que sea el lugar donde vamos a asearnos, nos da pistas de la importancia que tiene el mantenerlo impoluto y limpio.

El primer consejo para afrontar su limpieza es el de no dejarla de lado durante tiempo. El baño no es como el salón, que si se olvida durante unos días no va a ensuciarse demasiado. El uso de cremas, jabones, pasta de dientes... va dejando rastro en el cuarto de baño, por lo que una limpieza periódica y cada cierto tiempo es más que necesaria.

Lo segundo es el tema de no centrarse en áreas concretas, sino en el global. Con pasar la fregona y el trapo con un poco de brío no se acaba de solucionar el tema de la limpieza. El baño requiere más cuidado y no solo importa el inodoro y la ducha. El lavamanos es también esencial para que esté limpio.

Para mantenerlo en perfecto estado, se recomienda que cada día se retiren los restos que puedan quedar debido a su uso. También es recomendable hacer lo mismo con los grifos. Con la ayuda de un limpiador especializado y un cepillo de cedras duro, se puede conseguir el resultado deseado.

Adiós al toallero

A pesar de ser uno de los lugares más importantes y usados de cualquier casa, el baño también se caracteriza por ser una de las estancias más pequeñas de la vivienda. Resulta contradictorio, pero tristemente suele ser así. Hay poco espacio tanto para desenvolverse cómoda y libremente, como para decorar y ordenar la multitud de productos que se acumulan en su interior. Porque el baño es un espacio multiusos y, por tanto, requiere de muchos accesorios y artículos.

Desde peines, secadores, planchas y rizadores de pelo, hasta maquinillas de afeitar pasando por cepillos de dientes, cremas de cuerpo, dentífricos, geles, champús, toallas, mascarillas, maquillaje o colonias, entre otros muchos ejemplos más. Son tantas cosas a tener en cuenta que resulta abrumador. Porque si bien es cierto que para el resto de estancias de un hogar, como los salones, los dormitorios e incluso las cocinas parece haber más opciones, para el baño las alternativas suelen ser más escasas.

Al final se trata de un cuarto complejo por las propias condiciones y el tamaño que tiene. Ahora bien, si se recurre al ingenio, es posible lograr sacarle el máximo provecho a todos y cada uno de los centímetros cuadrados que lo conforman. Gracias a Ikea no hay excusa para que un baño de dimensiones reducidas no sea funcional y no esté bien decorado.