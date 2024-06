El vídeo de una empleada de hotel que confiesa qué objetos jamás se lavan ni se limpian.

En las últimas horas, miles de usuarios se han hecho eco en redes del vídeo publicado por Elliana Madrid. A través de TikTok, esta empleada de un hotel ha compartido cuáles son algunos de los objetos que no figuran en la lista de limpieza diaria. "Cosas que nunca me han pedido que limpie como ama de llaves", titula la secuencia.

Lista de (no) limpieza

Entre los objetos de la habitación que, al menos en el alojamiento en el que esta usuaria trabaja, no reciben desinfección a diario se encuentran la cafetera, el sobrecolchón, el edredón, el plaid de cama o la mismísima almohada. "Quitamos la funda de la almohada y la reemplazamos. Solo cogemos la almohada si tiene manchas", precisa la autora del vídeo en los comentarios, donde también confirma que ha abandonado dicho empleo.

Como cabía esperar, las reacciones de incredulidad por parte de los usuarios no se han hecho esperar y, más allá de los más de 35.000 'me gusta' que acumula el clip, en la caja de comentarios las respuestas rozan el millar. "He limpiado hoteles de cinco estrellas y puedo confirmar que esto es cierto. Además, nunca uses los vasos de cristal", ha reafirmado otra internauta.