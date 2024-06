Adiós al cubo de la fregona de toda la vida: el nuevo invento para tener siempre el agua limpia

Jordi Vila, el inventor de la fregona 'Vileda' de tiras inventa el cubo 'Entre dos aguas'. El nombre del nuevo producto hace tributo a la canción de Paco Lucía y sirve para fregar siempre con agua limpia.

Actualmente, solo en los hospitales se hace así, y necesitan de dos cubos. En la práctica es casi imposible usar esta técnica en la limpieza en el hogar. El invento de Jordi Vila es un cubo dividio en dos partes para separar el agua sucia del agua limpia. Gracias a su color rojo, tiene una coqueta forma de corazón.

El creador asegura que con este nuevo cubo se conseguirá economizar el agua en un 75%. El sistema es sencillo, una vez se escurre la fregona, el agua sucia cae en un compartimento diferente a donde se encuentra el agua limpia con el producto de limpieza.

El precio del nuevo cubo que fabricará y comercializará la empresa Comercial Waterhouse (la propiedad industrial pertenece a Desarrollos Vanguardistas S. L.) oscilará entre los 13 y 15 euros y estará a la venta después del verano.

Origen de la idea

En un reportaje publicado por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, Jordi Vila confiensa que la idea le vino esperando en un aeropuerto: "Llevaba unas horas esperando en un aeropuerto de esos de vuelos internos, porque faltaba combustible para el avión. Y allí, sentado en mi maleta (porque si no, me la robaban), me di cuenta de que la mujer que limpiaba el suelo del aeropuerto lo hacía siempre con el mismo agua. Imagínate qué color. Aquello parecía chocolate deshecho", relata.

Aquella visión le ha rondado toda la vida. "No te lavarías el cuerpo con agua sucia. ¿Verdad que no? Ni los platos. ¿Por qué entonces lo hacemos con el suelo, que es la mayor superficie de nuestro hogar?", se pregunta. Y le ha dado vueltas hasta que ha acabado materializando una idea: el cubo de fregar que separa el agua sucia del agua limpia.